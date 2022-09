Carregar reprodutor de áudio

A Stock Car terá um novo rosto no fim de semana do Velocitta, oitava etapa do campeonato de 2022. Trata-se de Julián Santero. O argentino, de Mendoza, estará no carro #68 da equipe Full Time, que dá andamento ao planejamento deste ano em que utiliza um dos seus assentos para incrementar o bom relacionamento com os programas Toyota Gazoo Racing do Brasil e da Argentina. Gianluca Petecof e Andi Jakos foram os outros dois competidores com passagem por este assento.

Santero, de 28 anos, traz no currículo os títulos da Fórmula Renault 2.0 Argentina, da Turismo Carretera Mouras, além da Turismo Nacional Argentina Classe 3 do ano passado, além de ser um dos pilotos titulares da Toyota Gazoo Racing.

Atualmente, ele compete na Turismo Carretera Argentina, Turismo Nacional Argentina e na Super TC2000. Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Santero explicou como foi a aproximação com a Stock Car.

“O convite veio por meio da Toyota Gazoo Racing Brasil e Argentina”, disse Santero. “Sabíamos que este ano poderíamos ter uma corrida para mim aqui no Brasil, no carro da Full Time, mas eu tenho poucos finais de semana livres, havia somente este, e fiquei contente pela chance dada.”

Já na manhã desta sexta-feira, Santero pôde ter o primeiro contato com o carro da Stock, que tem como uma das principais características ter tração traseira, o que difere das categorias de seu país.

“O carro é muito diferente com o que eu corro na Argentina, com tração traseira, que eu já tive experiência, mas é muito mais pesado, é muito sensível a cada mudança de configuração, além disso a pista aqui é muito abrasiva e desgasta muito os pneus e, bom, preciso conhecer o carro, os pneus, tentar deixar tudo ao meu gosto para esta etapa.”

Com uma agenda cheia em 2022, Santero não descarta adaptá-la para o ano que vem, na tentativa de possibilitar uma temporada completa no Brasil, na esteira do sucesso de seu compatriota.

“Olhando o que Matías (Rossi) está fazendo aqui, creio que seja possível e eu gostaria de fazer toda temporada aqui no Brasil, na Stock Car, a decisão será da Toyota Gazoo Racing, mas eu gostaria e poderia ser uma experiência muito boa”, concluiu.

