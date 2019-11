O Motorsport.com antecipou a oficialização da chegada da Toyota na Stock Car a partir de 2020, como plano da categoria em se tornar multimarcas. Durante a etapa do Vello-Città, há 10 dias, foi anunciada a ida de Ricardo Zonta para a equipe de Rosinei Campos, o Meinha, no próximo campeonato.

Foi apurado também que uma das exigências da Toyota era ter Zonta competindo com um dos carros da montadora japonesa, devido ao grande relacionamento do piloto com a fabricante.

Sem confirmar que estará competindo com a Toyota em 2020, Zonta falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a alegria de ter a fabricante no grid da Stock Car e também do bom relacionamento com as fábricas brasileira, argentina e japonesa.

“Meu relacionamento com a Toyota é muito bom, desde a época da F1, até pelo campeonato que corri no Brasileiro de Marcas”, disse Zonta. “Entrando na Stock Car agora é um ‘up’ para a categoria, ajuda bastante até para trazer outras marcas.”

“Eu estou muito feliz, ainda não é algo que esteja fechado, eu tendo a andar com a Toyota mesmo, então estou bastante contente. Estarei também em uma equipe nova, a do Meinha (Rosinei Campos), que é um time que traz bons resultados, constância durante o ano, que é de grande importância para disputar o campeonato.”

“Sempre mantive contato com a Toyota do Brasil e da Argentina. (Os argentinos) sempre me chamaram para correr na Super TC2000, e sobre o meu relacionamento com os japoneses, meu nome é sempre bem lembrado, muito por causa da época da F1.”

Um F1 na sala de casa

Se um dia você for convidado a visitar Ricardo Zonta em casa, saiba que há um grande risco de se deparar com um carro de F1 entre na sala de estar. Zonta explica que o modelo TF104 de 2004 foi uma exigência contratual.

“Quando fechei meu contrato como piloto de testes para a Toyota em 2003, uma das minhas exigências - e era também um sonho - era ter um carro de F1 na minha casa. Eu era um piloto de teste, mas fiz essa exigência, que se fosse piloto titular ou substituísse outro piloto, eu gostaria de ter um carro de F1.”

“Eles me responderam dizendo que enquanto a Toyota estivesse na F1 seria impossível, mas que poderia acontecer caso saíssem da categoria. Ficou mais ou menos acordado dessa forma.”

“Depois de alguns anos que a Toyota saiu do grid da F1, me ligaram falando que havia um carro para mim, como doação. Daí eu fiz todo o processo de importação, como doação. Esse carro veio de navio, montado, é um modelo 2004 e o recebi em 2011, e está na sala da minha casa.”

Temporada histórica

O ano de 2019 é histórico para a Stock Car, já que a categoria completa quatro décadas de existência. Confira todos os campeões - e seus respectivos carros - na galeria abaixo: