Ricardo Maurício largou da pole position e venceu a primeira corrida de domingo da Stock Car em Goiânia. O piloto da Eurofarma chegou a perder a liderança para Allam Khodair, da Blau, no começo da prova, mas recuperou a posição e nela seguiu até o fim para garantir seu quarto triunfo no ano.

Ricardo Zonta completou o pódio após boa estratégia de pit stop e garantiu bons pontos para a RCM. Diego Nunes começará da ponta na prova seguinte, com grid invertido, por ter chegado em décimo.

Maurício largou bem e manteve a ponta. Atrás, Khodair tomava a segunda posição de Rubens Barrichello. Rafael Suzuki vinha em seguida, mas errou, caiu posições e tocou com Daniel Serra. Os dois rodaram e despencaram para o fundo do pelotão. Zonta e Galid Osman fizeram boas largadas e chegaram na disputa pelo top 3, em quarto e sexto.

Com três minutos de prova, o safety car foi acionado, pois o carro de Bruno Baptista parou no meio da pista e teve que ser retirado. Beto Monteiro também recolheu aos boxes por problemas.

Prova retomada e Ricardinho seguiu na liderança, acompanhado de perto por Khodair. O piloto da Blau estava a dois décimos do líder e buscava o melhor momento para atacar. Enquanto isso, Zonta fazia o movimento sobre Barrichello e assumia a terceira colocação.

Na nona volta, Allam usou o fan push e ultrapassou Maurício, mas o paulista da Eurofarma devolveu momentos depois, com o mesmo recurso. O mesmo aconteceu entre Nunes e Rubinho, que perdeu a posição para o rival e recuperou em seguida. No entanto, ele não conseguiu segurar o segundo ataque.

Janela de pit stop obrigatório aberta com 16 minutos e Zonta foi o primeiro a ir aos boxes, com Ricardinho fazendo sua troca logo em seguida, sem abastecer. O piloto da RCM voltou na segunda colocação, à frente de Khodair.

Marcos Gomes e Matias Rossi também se beneficiaram de suas paradas e subiram no pelotão, para quarto e quinto, deixando Barrichello em em sexto.

Maurício já abria 3s5 sobre Zonta, que defendia o segundo lugar contra Khodair em uma batalha com constante troca de posições, e não correu mais riscos. Vitória confirmada e quarta do ano para ele.

Classificação final

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 50.349 - 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 50.322 3.970 3 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 50.453 5.193 4 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 50.600 10.005 5 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 50.805 10.844 6 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 50.641 11.450 7 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 50.713 12.431 8 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 50.737 13.636 9 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 50.687 16.504 10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 50.495 17.702 11 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 50.765 19.893 12 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.836 22.338 13 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 50.860 22.692 14 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 50.769 33.333 15 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 50.988 33.783 16 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 50.893 43.334 17 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 50.911 43.620 18 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 50.745 47.703 19 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 50.900 58.274 20 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 50.874 1 Lp. 21 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 50.514 1 Lp. 22 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 51.137 1 Lp. 23 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 50.817 1 Lp. 24 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 51.152 1 Lp. 25 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 51.699 1 Lp. 26 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 51.391 2 Lp. 27 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 51.166 8 Lp. 28 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 51.737 25 Lp. 29 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:15.641 32 Lp.

