Felipe Massa visita escola recuperada após enchentes no RS

Na última quinta-feira (5), o piloto da TMG Racing, da Stock Car, Felipe Massa foi a atração para os mais de 800 alunos da Escola Comunitária São Mateus, em Canoas (RS). A escola, que foi atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul no mês de maio, foi uma das beneficiadas pelo projeto "De Volta Para a Escola", promovido pelo Instituto Cultural Floresta (ICF).

Situada no bairro Mathias Velho, uma das regiões mais afetadas pelas cheias, o espaço está passando por uma série de melhorias estruturais para garantir a retomada segura das aulas.

Por mais de duas horas, o líder da temporada 2024 da Stock Car, que vai disputar a oitava etapa do ano neste fim de semana, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), conheceu de perto as ações realizadas, que incluíram doações de materiais, móveis e serviços de limpeza, além de obras de recuperação do espaço físico da escola.

Além disso, um encontro emocionante entre o piloto, que recebeu o carinho das crianças e professores da escola, protagonizou o momento em que todos puderam agradecer pessoalmente pela ajuda. Na época das chuvas, o piloto da TMG Racing, leiloou três macacões e outros itens de sua carreira, em um evento de um de seus patrocinadores, arrecadando cerca de R$ 1,8 milhão para o Instituto Cultural Floresta. Valor que segue sendo utilizado na reconstrução de outras escolas da região metropolitana de Porto Alegre.

