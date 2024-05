A atividade de pista em Cascavel neste sábado teve início com a classificação da Stock Car Pro Series. E a pole ficou com Daniel Serra que terá Bruno Baptista ao lado na primeira fila. Gabriel Casagrande completa os três primeiros.

Destaque também para Gaetano di Mauro, que foi para o quali depois do seu carro pegar fogo na sexta-feira, ainda no TL1. Contudo, o paulista não conseguiu completar o Q2, saiu mais cedo ficando em 20º. Já o líder do campeonato, Júlio Campos, terá que fazer provas de recuperação, uma vez que ficou no Q1.

Com o regulamento promovendo o 12º para o primeiro lugar na corrida sprint, Ricardo Zonta terá a oportunidade de começar a prova curta em P1 em terras paranaenses.

Primeiro grupo

Foram para pista no primeiro grupo: Suzuki, Serra, Fraga, Salas, Casagrande, Khodair, Zonta, E. Barrichello, Leist, Robe, Campos, Abreu, R. Barrichello. Ao fim da sessão, Rafael Suzuki foi o mais rápido dos pilotos com Gabriel Casagrande em segundo - mesmo com um problema hidráulico no carro.

Foram eliminados Arthur Leist, Átila Abreu e o líder do campeonato Júlio Campos.

Segundo grupo

Já o segundo grupo teve V. Baptista, Kohl, Foresti, di Mauro, Piquet Jr, Petecof, B. Baptista, Maurício, Elias, F. Baptista, Massa, Ramos, Muggiati e Camilo.

Bruno Baptista foi o mais rápido, seguido por Lucas Foresti. Lá em baixo, Felipe Massa, Gianluca Petecof, Vitor Baptista e Lucas Kohl foram os eliminados que não avançaram ao Q2.

Q2

Durante o Q2, Lucas Foresti já entrou no Bacião desequilibrado, perdendo o controle do carro, e acabou acertando a barreira de proteção, prejudicando toda sua sessão. O carro ficou com a parte traseira bem danificada, mas o Q2 não foi paralisado.

Gaetano di Mauro não completou a sessão inteira e deixou a classificação em 20º lugar. Foram eliminados: Suzuki, E. Barrichello, Maurício, Zonta, Fraga, Khodair, R. Barrichello, Piquet Jr, Robe, Baptista, Muggiati e di Mauro.

Q3

Por fim, a disputa da pole ficou entre Foresti, Camilo, Elias, Serra, Ramos, Baptista, Casagrande e Salas. E Daniel Serra, o mais rápido do dia na sexta, conseguiu repetir o feito e garantir a pole.

1 - Daniel Serra

2- Bruno Baptista

3 - Gabriel Casagrande

4 - Guilherme Salas

5 - César Ramos

6 - Enzo Elias

7 - Thiago Camilo

8 - Lucas Foresti

9 - Rafael Suzuki

10 - Dudu Barrichello

11 - Ricardo Maurício

12 - Ricardo Zonta

13 - Felipe Fraga

14 - Allam Khodair

15 - Rubinho Barrichello

16 - Nelsinho Piquet

17 - Gabriel Robe

18 - Felipe Baptista

19 - Zezinho Muggiati

20 - Gaetano di Mauro

21 - Arthur Leist

22 - Felipe Massa

23 - Gianluca Petecof

24 - Victor Baptista

25 - Átila Abreu

26 - Lucas Kohl

27 - Júlio Campos

