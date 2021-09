Ricardo Maurício aproveitou o grid invertido da primeira corrida da Stock Car em Goiânia, largou da ponta e venceu sem problemas a segunda prova do fim de semana da categoria. Foi o terceiro triunfo do piloto da Eurofarma no ano e agora ele é o piloto com mais vitórias em 2021.

Julio Campos e Átila Abreu completaram o pódio após uma boa disputa no meio do pelotão, que também contou com a recuperação de Thiago Camilo, que largou longe dos primeiros colocados e terminou com a quarta colocação.

Com o acidente na primeira corrida, apenas 21 carros iniciaram a segunda prova do fim de semana. Maurício largou na ponta pelo grid invertido e manteve a liderança. Gabriel Casagrande rodou em um toque com Felipe Lapenna e caiu para o fundo do pelotão. O piloto da Hot Car foi punido com um drive-thru pelo incidente.

Campos teve bom começo e pulou para a segunda posição, completando o top 3 junto a Allam Khodair em terceiro.

A disputa mais próxima era no meio do pelotão, o vencedor da rodada de abertura Rubens Barrichello escalava o grid e ocupava a sétima colocação com poucos minutos, com Bruno Baptista e Galid Osman na cola.

Os carros começaram a fazer as paradas obrigatórias restando 15 minutos. Camilo assumiu a liderança provisória, seguido de Felipe Massa e Cacá Bueno. Eles foram os pilotos que mais colocaram combustível na primeira corrida e estenderam seus stints.

Após todos cumprirem os pit stops, Maurício voltou à ponta, Campos reassumiu o segundo lugar e Camilo conseguiu retornar em quinto, 13 posições acima de sua posição de largada.

Na 17ª volta, Átila tomou a terceira posição de Khodair, que também perdeu o posto para Camilo logo em seguida. O piloto da Shell chegou a ser ultrapassado pelo rival da Ipiranga, mas guardou o push para retomar o lugar.

A ordem se manteve até o final e Ricardinho confirmou a vitória na segunda etapa do fim de semana de Goiânia. A categoria volta com mais duas corridas no próximo domingo (19).

Classificação final

Pos. No. Piloto Equipe Carro Melhor volta Diferença 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:27.940 - 2 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:28.284 6.339 3 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:28.866 9.152 4 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:28.660 9.754 5 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 1:28.798 13.825 6 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:28.819 14.453 7 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:28.692 14.738 8 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:28.782 14.794 9 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:29.086 16.132 10 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:29.030 16.534 11 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:28.661 18.398 12 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:29.254 21.200 13 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:28.381 21.552 14 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:29.119 23.031 15 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:29.271 23.304 16 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:29.183 32.924 17 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:30.048 1:07.129 18 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:29.022 2 Lp. 19 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:29.140 6 Lp. 20 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 1:29.042 8 Lp. 21 73 Sergio Jimenez Scuderia CJ Corolla 1:36.148 18 Lp.

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: