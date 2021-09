Rubens Barrichello confirmou o bom começo em Goiânia e venceu a primeira corrida do fim de semana da Stock Car, disputada neste sábado (18). Após cravar a pole mais cedo, o piloto da Full Time não foi ameaçado em qualquer momento e marca bons pontos na disputa pelo campeonato.

Cesar Ramos terminou em segundo e Gabriel Casagrande completou o pódio em uma disputa acirrada pela segunda posição. A prova foi marcada por um forte acidente no começo, onde dez carros se envolveram em um acidente provocado por queima de largada.

A corrida

O início da corrida já começou com problemas e safety car logo de cara. Dez pilotos do pelotão do meio se envolveram em um acidente após uma queima de largada e bateram. Christian Hahn saiu muito cedo, fez Beto Monteiro ter que tirar o carro e rodar, causando um efeito dominó. Raphael Teixeira, um dos envolvidos, levou um susto ao bater de frente em Hahn e chegou a ser atendido pela equipe médica, mas não teve lesões mais sérias.

A prova foi retomada com cerca de 20 minutos restantes e Barrichello manteve a liderança, abrindo cerca de seis décimos de vantagem sobre Casagrande, que descolou de Ramos na terceira colocação.

Bruno Baptista ativou o push e ultrapassou Ramos. Os quatro primeiros seguiam isolados do pelotão e o mais próximo deles era Daniel Serra, 4s2 atrás do líder.

Julio Campos foi o primeiro a fazer a parada obrigatória, aos 18 minutos de prova. Rubinho foi aos boxes logo depois e só trocou seus pneus, sem reabastecer. Ramos também entrou. Enquanto isso, Baptista e Casagrande disputavam a ponta provisória, o piloto da RCM fez seu pit stop na volta seguinte e Gabriel esperou mais uma.

Barrichello retornou na liderança após as paradas dos rivais. Enquanto isso, Ramos fez boa ultrapassagem sobre Baptista, onde os dois quase se tocaram, para recuperar a segunda colocação.

Casagrande assumiu a vice-liderança de Ramos na penúltima volta, mas levou o troco em seguida. Na frente, Rubinho já abria cerca de 3s5 sobre o resto do grid e confirmou a vitória sem grandes problemas, sua segunda em 2021.

Classificação final

Pos. Piloto 1 Rubens Barrichello 2 Cesar Ramos 3 Gabriel Casagrande 4 Marcos Gomes 5 Bruno Baptista 6 Allam Khodair 7 Julio Campos 8 Átilba Abreu 9 Gaetano di Mauro 10 Ricardo Maurício 11 Felipe Lapenna 12 Daniel Serra 13 Galid Osman 14 Sergio Jimenez 15 Denis Navarro 16 Rafael Suzuki 17 Tuca Antoniazi 18 Thiago Camilo 19 Cacá Bueno 20 Diego Nunes 21 Guga Lima 22 Felipe Massa 23 Pedro Cardoso 24 Christian Hahn 25 Beto Monteiro 26 Ricardo Zonta 27 Lucas Foresti 28 Matias Rossi 29 Guilherme Salas 30 Tony Kanaan 31 Raphael Teixeira

Saiba como F1 na BAND vem AMEAÇANDO GLOBO e quais GPs de MAIOR e MENOR audiência em 2021

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Caótico GP da Itália acirra ainda mais rivalidade Hamilton x Verstappen na F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: