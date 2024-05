A Stock Car Pro Series corre em Cascavel, no Paraná, neste fim de semana e nesta sexta-feira pela manhã, teve atividade em pista com o primeiro treino livre, liderado pelo piloto da KTF Racing, Guilherme Salas.

Correndo pelo primeiro grupo no TL1, Salas conseguiu 'voar' na pista e cravar o tempo de 1m03s864, 0s420 a frente do segundo colocado, Daniel Serra, que fez 1m04s284. Gaetano Di Mauro, da Cavaleiro Sports, completou o top 3.

Di Mauro que passou por um susto durante a prática livre, o carro do paulista pegou fogo e ele precisou chutar a porta para poder sair das chamas. Por conta disso, Gaetano acabou queimando levemente o pé direito, mas está bem.

O líder do campeonato, Julio Campos foi apenas o 12º colocado durante o tl1. Os carros voltam à pista nesta tarde, a partir das 15h (Brasília) encerrando a sexta-feira no Paraná.

Resultado treino livre 1

POSIÇÃO PILOTO 1º G. Salas 2º D. Serra 3º G. Di Mauro 4º R. Zonta 5º B. Baptista 6º C. Ramos 7º G. Casagrande 8º T. Camilo 9º Z. Muggiati 10º L. Foresti 11º G. Robe 12º J. Campos 13º R. Maurício 14º L. Kohl 15º F. Fraga 16º A. Leist 17º N. Piquet JR 18º F. Massa 19º E. Barrichello 20º A. Abreu 21º G. Petecof 22º V. Baptista 23º R. Suzuki 24º A. Khodair 25º R.Barrichello 26º E. Elias 27º F. Baptista

