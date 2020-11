Jimenez e Farfus se associam em equipe da Hyundai no TCR South America

O grid do TCR South America ganha corpo com a chegada de grifes importantes na cena do esporte a motor. Sérgio Jimenez e Augusto Farfus se associaram para montar uma equipe de dois carros para a temporada de estreia. O time será coordenado por Carlos Chiarelli e vai preparar dois Hyundai Elantra.

O Hyundai Elantra N TCR é o terceiro e mais recente modelo da montadora sul-coreana a ser homologado para eventos com a chancela TCR. Ele foi apresentado oficialmente ao mercado em setembro de 2020, depois de mais de 5.000 km de desenvolvimento pela equipe de fábrica com os pilotos oficiais da Hyundai ao longo de três meses.

Sócios no comando da equipe, tanto Jimenez quanto Farfus ostentam conquistas mundiais ao longo de suas carreiras.

Paulista de Piedade, Jimenez tem 36 anos de idade. Ele foi o primeiro campeão do Jaguar iPace eTrophy, categoria de SUVs elétricas que acompanhou a FIA Fórmula E nas duas últimas temporadas. Maior vencedor das corridas de Endurance da Porsche Cup no Brasil, ele tem pole e vitória na Stock Car e disputou temporadas completas no Blancpain GT Series depois de uma vitoriosa carreira nos monopostos, passando por categorias com GP2, A1GP, F3 Espanhola, F-Renault Britânica e do título da F-Renault no Brasil.

Natural de Curitiba, Augusto Farfus tem 37 anos de idade e é o brasileiro com maior sucesso na história do DTM (foi vice-campeão em 2013). Vencedor da Copa do Mundo de GT em Macau, vencedor por duas vezes das 24 Horas de Daytona, Nurburgring e Dubai, Farfus foi terceiro colocado no Mundial de Turismo em 2006 e piloto de fábrica da Hyundai no mesmo evento em 2019, quando a FIA já havia chancelado o WTCR como seu principal evento de turismo no planeta.

O nome oficial da equipe e seus pilotos serão anunciados posteriormente. O campeonato TCR South America terá início em abril de 2020, com três etapas no Brasil, uma no Uruguai, três na Argentina e uma no Chile. Serão rodadas duplas, totalizando 16 provas no ano, com uma etapa por mês. A corrida de abertura do campeonato será em Interlagos. Depois a temporada passa por Curitiba, uma pista gaúcha a definir (provavelmente Santa Cruz do Sul), Rivera, Buenos Aires, Termas de Río Hondo, San Juan e Temuco.

“Eu sempre acredito e busco projetos inovadores, tanto que nos últimos anos fui campeão Mundial de uma categoria de carros elétricos no seu primeiro ano”, disse Jimenez. “O TCR sempre foi um campeonato, que me chamou muita atenção, por todo o pacote técnico e por sua competitividade. Então, quando soube que teríamos o campeonato sul-americano logo busquei essa possibilidade. O Augusto é meu contemporâneo no kart, nos conhecemos desde criança e temos uma amizade de longa data, que só reforça a parceria, pois ele tem uma carreira extremamente vencedora, que só reforça o nosso time!”

“Eu sempre quis participar de uma forma mais ativa no automobilismo”, comentou Farfus. “Conheço o Sérgio há quase trinta anos e no primeiro momento que saiu o anúncio do TCR sul-americano pensei que seria uma grande oportunidade para contribuir no automobilismo. Além disso, é uma categoria que eu já corri e é um grande sucesso no mundo afora e tenho certeza, que vai ser um sucesso também aí no continente sul-americano. Quando eu tive a certeza de que o campeonato ia acontecer e tínhamos a possibilidade de colocar dois carros no grid firmamos a parceria. Acho que vai ser um pacote incrível! Eu participei do desenvolvimento dos carros e conheço muito bem os carros e sei do potencial que os carros têm. Tenho certeza, que teremos uma equipe de muito sucesso no Brasil”.

“O primeiro piloto a formalizar sua intenção de ingressar no TCR South America foi Sergio Jimenez, antes mesmo de o campeonato ser oficialmente apresentado na região”, revelou Mauricio Slaviero, organizador das etapas brasileiras do TCR South America. “Na época ele defendia seu título de campeão do Jaguar eTrophy, mas já estava antenado para os próximos desafios. Na sequência o Augusto Farfus encampou o projeto, trazendo todo o know-how de piloto de fábrica da Hyundai e os anos de experiência no Mundial de Turismo. A equipe deles e a Hyundai estarão muito bem servidas com Jimenez e Farfus comandando a operação de 2021 nas pistas sul-americanas”

“O lançamento do TCR South America é uma grande oportunidade para continuarmos a expansão do Departamento ‘Customer Racing’ da Hyundai”, disse Andrew Johns, líder da Hyundai Motorsport Customer Racing Operations. “Além de um marco para nosso grupo, a confirmação das primeiras vendas do novo Elantra N TCR para o novo campeonato é positiva para o evento, na medida em que ajuda na formação de um empolgante grid inaugural. Contar com o Augusto como líder desse time é outra grande narrativa, tanto para a equipe quanto para o campeonato. Na condição de uma estrela do esporte a motor, ele vai atrair atenção global tanto da mídia quanto dos fãs –e acrescenta ainda uma abordagem extremamente profissional que conhecemos por trabalhos conjuntos realizados no passado. Estou certo de que é o início de mais uma parceria de sucesso para todos os envolvidos.”

Hyundai Elantra N TCR 1 / 5 Foto de: Divulgacao Hyundai Elantra N TCR 2 / 5 Foto de: Divulgacao Hyundai Elantra N TCR 3 / 5 Foto de: Divulgacao Hyundai Elantra N TCR 4 / 5 Foto de: Divulgacao Hyundai Elantra N TCR 5 / 5 Foto de: Divulgacao

