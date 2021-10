TCR South America abre segunda metade da temporada na Argentina

A temporada inaugural do TCR South America desembarca em seu terceiro país diferente para a quinta etapa do ano. Río Cuarto recebe o primeiro evento em território argentino. Com 11 carros, de cinco montadoras diferentes e guiados por pilotos de cinco nacionalidades, a prova marca o início da segunda metade do campeonato e promete muito equilíbrio após domínio do Audi #13 de Rodrigo Baptista em El Pinar.

Localizado na província de Córdoba, distante 613 quilômetros da capital Buenos Aires, o autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto conta com traçado de 4.045 metros e coloca a prova a liderança de Baptista.

O espanhol Pepe Oriola é seu principal concorrente e está apenas oito pontos: 154 do #13 contra 146 do #74. Raphael Reis, o primeiro pole-position da história da categoria é o terceiro colocado. Adalberto Baptista comanda a classificação da Copa Trophy. Fábio Casagrande é o segundo e Pablo Otero o terceiro.

A quinta etapa conta com a estreia dos argentinos Ernesto Bessone e Ever Franetovich tripulando os Lynk & Co da PMO Motorsport. O terceiro estreante da etapa e também argentino é Facundo Marques, que se junta a Squadra Martino para fazer dupla com Manuel Sapag. Vindo dos Estados Unidos, Roy Block retorna ao Alfa Romeo da Propcar Racing em que competiu em Curitiba.

Diferente da última etapa, Río Cuarto voltará a ter as duas corridas sendo disputadas no domingo, com treinos livres e quali realizados no sábado.

Lista de inscritos por ordem numérica:

#10 ADALBERTO BAPTISTA – BRA

COBRA RACING – AUDI

#13 RODRIGO BAPTISTA – BRA

COBRA RACING – AUDI

#16 FABIO CASAGRANDE – BRA

SQUADRA MARTINO – HONDA

#17 ROY BLOCK – EEUU

PROPCAR RACING – ALFA ROMEO

#33 JOSE MANUAL SAPAG – ARG

SQUADRA MARTINO – HONDA

#44 ERNESTO BESSONE – ARG

PMO MOTORSPORT – LYNK&CO

#47 RODRIGO PFLUCKER – PERU

PERU RACING TEAM – HYUNDAI

#74 PEPE ORIOLA – ESP

W2 PROGP – HONDA

#77 RAPHAEL REIS – BRA

W2 PROGP – HONDA

#88 FACUNDO MARQUES – ARG

SQUADRA MARTINO – HONDA

#114 EVER FRANETOVICH – ARG

PMO MOTORSPORT LYNK&CO

CRONOGRAMA – ETAPA 5 – RÍO CUARTO

SÁBADO 30/10

08h30 – Treino livre 1

12h15 – Treino livre 2

17h30 – Quali

Domingo 31/10

09h00 – Corrida 1

12h45 – Corrida 2

TV – TCR South America – Etapa 5:

Sábado, 30 de outubro

17h30 – Classificação ao vivo por TCR TV (Brasil e região) TyC Sports 2 e Tyc Sports Play (Argentina)

Domingo, 31 de outubro

09h00 – Corrida 1 ao vivo por FOX Sports (Brasil); TyC Sports e Tyc Sports Play (Argentina) e TCR TV (Região)

12h45 – Corrida 2 ao vivo por FOX Sports (Brasil); TyC Sports e Tyc Sports Play (Argentina) e TCR TV (Região).

