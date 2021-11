O TCR South America iniciou sua história nesta temporada com a promessa de trazer para o continente uma plataforma global de competição em carros de corrida. O plano era ir além da soberba rivalidade entre Brasil e Argentina, engajando competidores de todo o mundo.

E vem da Espanha o líder do campeonato.

Pepe Oriola tem feito valer a quilometragem acumulada na Europa com carros de TCR. Em grande estilo, ele foi o nome da etapa inaugural em Interlagos, vencendo ambas as corridas depois de largadas estupendas. Ele levantou a vitória também na segunda prova de Rivera, quando protagonizou uma bela batalhar com o uruguaio Santiago Urrutia nas duas baterias.

Ao longo do restante da temporada, o catalão de 27 anos de idade mostrou que sua habilidade vai além do know-how de acertar o salto na largada parada. Ele sempre se mostrou combativo, com grande ritmo de prova e uma capacidade certeira para conservar os pneus.

A duas etapas do fim da temporada, o líder do campeonato revela em entrevista exclusiva como veio parar na América do Sul e seus planos para conquistar o primeiro título da história do TCR South America.

A categoria volta a correr neste fim de semana, no Autódromo Oscar Cabalén em Córdoba. Oriola aparece no topo da tabela de pontos, com 198. Rodrigo Baptista é o vice-líder com 190 e Raphael Reis é o terceiro, com 182.

Qual sua estratégia para a reta final do campeonato em busca do título?

A estratégia para as últimas etapas da temporada é tentar somar o máximo de pontos e sobretudo não ter nenhum erro de pilotagem que nos faça zerar uma prova, o que seria mortal para o campeonato. Ou mesmo algum toque com algum concorrente nas corridas. Assim nosso objetivo é somar, somar, somar e manter a linha que desenvolvemos durante o ano para chegar ao título.

Como avalia a temporada inaugural do TCR South America e seu desempenho até aqui?

O campeonato TCR South America vem melhorando muito desde a primeira etapa em São Paulo até a última em Buenos Aires. O nível dos pilotos está cada vez mais alto e vieram outros competidores internacionais além de mim. Creio que a categoria tem muito futuro e a organização faz um grande trabalho, no qual destaco a plataforma de transmissão de TV ao vivo que é muito importante para atrair patrocinadores e novos pilotos para a categoria.

Como surgiu o interesse em competir na América do Sul?

O interesse veio porque tenho uma boa relação com Esteban Guerrieri e Bebu Girolami e me falaram da possibilidade de competir esse campeonato. Então através da JAS [equipe italiana parceira oficial da Honda na Europa] e da equipe W2, que me apoiaram muito esse ano, tive a oportunidade de tentar a sorte neste ano aqui na América do Sul. E estou muito contente em ter vindo, pois o nível dos pilotos e da competição é muito bom e o campeonato tem um grande futuro.

Suas largadas foram muito boas em todas as etapas. Como se prepara para ser tão superior nas largadas paradas?

A verdade é que normalmente eu largo muito bem. Mas tenho que seguir trabalhando nisso porque todos estão aprimorando muito. A princípio eu tinha mais experiência com o carro e isso fez a diferença, mas, pouco a pouco todos os concorrentes estão começando a largar melhor e tenho que seguir me dedicando muito para continuar com essas boas partidas.

FRANK WILLIAMS morre aos 79 anos; FELIPE MASSA relembra aprendizado com “LENDA” da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: