TCR South America apresenta novidades para temporada inaugural em 2021

O TCR South America foi lançado em junho deste ano, com previsão de sua temporada inaugural em 2021, trazendo ao continente sul-americano o conceito de categoria presente em 30 campeonatos pelo mundo, envolvendo montadoras como Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Kia, Lada, Link & Co, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Volkswagen e Fiat.

Desde então, equipes e pilotos já demonstraram interesse. No Brasil, nomes como Ricardo Zonta, Beto Monteiro e Sergio Jimenez estão de olho para ‘bater roda’ com rivais sul-americanos. A Hyundai foi a primeira a se adiantar e anunciou que os pilotos Victor Cornejo e Javier Scuncio Moro representarão a marca.

Além disso, o número de equipes que se pré-inscreveram para a categoria superou o esperado pelos organizadores, envolvendo 35 carros para o grid, de seis montadoras diferentes, de sete países latino-americanos.

Quem também demonstrou grande interesse, não só como piloto, mas também como sócio de uma das equipes, foi Cacá Bueno. Mesmo dizendo que acredita na seriedade dos organizadores, o pentacampeão da Stock Car se mostrou preocupado com algumas indefinições do campeonato, como calendário e o pacote de mídia dos eventos.

Nesta terça-feira (22), Maurício Slaviero, organizador das corridas do TCR South America no Brasil, falou ao Motorsport.com sobre essas questões e apresentou um desenho aproximado do calendário da primeira temporada.

Como já anunciado, o campeonato começa em abril e Interlagos será o palco da primeira etapa. Além do autódromo José Carlos Pace, Curitiba e uma pista gaúcha formarão a perna brasileira. O TCR South America também passará pela Argentina, Uruguai e Chile (veja o quadro do calendário provisório abaixo).

Além disso, o pacote de mídia está em plena negociação, com a previsão de divulgação das emissoras de TV de todos os países no final de outubro.

Outra novidade será que o TCR não terá datas conflitantes com a Stock Car e nem com a Super TC200 na Argentina, tanto que o calendário definitivo será divulgado após as maiores competições dos dois países definirem seus cronogramas. Mesmo assim, a categoria busca dividir o fim de semana com outros campeonatos.

CALENDÁRIO PROVISÓRIO DO TCR SOUTH AMERICA

Mês Local Abril Interlagos Maio Curitiba Junho Rio Grande Sul (provavelmente em Sta. Cruz do Sul) Julho Rivera (Uruguai) Agosto Buenos Aires (Argentina) Setembro Termas de Río Hondo (Argentina) Outubro San Juan (Argentina) Novembro Temuco (Chile)

Conheça o mal entendido que quase fez Massa e Farfus serem presos na Itália

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?