A primeira corrida da terceira etapa do TCR South America, no Velocitta, teve a vitória de Leonel Pernia sem nenhuma dificuldade, convertendo a pole em um triunfo.

Matías Rossi e Galid Osman completaram o pódio. Destaque para Rodrigo Baptista, que por conta de um problema no carro, precisou largar do pitlane e encerrou a prova na sexta colocação.

A corrida

A largada aconteceu de forma limpa, mas bastante agitada e com o pole mantendo a colocação. Antes mesmo do fim da primeira volta, os companheiros de equipe Regadas e Suzuki ficaram lado a lado em uma disputa por posição.

Completando 50 largadas na categoria, Reis precisou começar a prova do pitlane por conta de um problema no carro. Restando 17 minutos na regressiva, Yannantuoni - que já tinha escapado algumas voltas ontem - bateu forte causando a entrada do safety car.

A relargada aconteceu com pouco menos de 12 minutos para o fim da corrida. Um toque de leve aconteceu entre Cardoso e Baptista. O brasiliense tentava a ultrapassagem, foi acertado, mas conseguiu manter a 'rédea' do carro.

A reta final foi marcada por ultrapassagens no meio do pelotão fazendo uma 'bagunça' nas posições. E foi assim até o fim.

Resultado final

1 - Leonel Pernia

2 - Matias Rossi

3 - Galid Osman

4 - Pedro Cardoso

5 - Juan Angel Rosso

6 - Rodrigo Baptista

7 - Juan Casella

8 - Raphael Reis

9 - Marcos Regadas

10 - Rafael Suzuki

11 - Enrique Maglione

12 - Fabio Casagrande

13 - Guilherme Reischl

14 - Diego Gutierrez

15 - Thiago Vivacqua

DNF - Fabian Yannatuoni

Veja como foi a corrida

