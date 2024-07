Na reta final, pilotos projetam briga pelo título do TCR Brasil

Se para os fãs o foco do fim de semana é a passagem do TCR World Tour por Interlagos, para os pilotos que integram o grid do TCR Brasil, o trabalho será todo voltado para a disputa interna, com a briga pelo título pegando fogo.

Com Interlagos recebendo a quinta de seis etapas da temporada 2024 do campeonato brasileiro, apenas nove pontos separam os cinco primeiros colocados. Rapha Reis lidera com 182 pontos, um a mais que Pedro Cardoso. Galid Osman vem em terceiro com 177, enquanto dois hermanos completam o top 5: Matías Rossi tem 175 e Juan Ángel Rosso tem 173.

Após a passagem por Interlagos o título do TCR Brasil será decidido fora do país, quando o TCR South America visitar Buenos Aires em outubro, em etapa conjunta com a Stock Car.

Por isso, o foco para os pilotos está menos na chegada dos pilotos do Mundial e mais no título.

“Não tem como deixar de lado”, disse Pedro Cardoso. “Nesta etapa temos [a aplicação dos] descartes. Eu já tenho resultados ruins mas, se tiver um aqui, não é o fim do mundo. O foco agora é pontuar o máximo possível, porque é a penúltima etapa do campeonato”.

“O foco maior está no TCR South America. Mas tenho que pensar sim no campeonato brasileiro. A briga está bem apertada. Por conta da performance na última corrida, eu tinha 40kg de lastro. Agora não tenho isso, enquanto meus concorrentes estão mais pesados do que eu. O negócio é saber casar bem isso para chegarmos na final com boas condições de brigar pelo título”.

Primeiro campeão do TCR Brasil, Galid Osman diz que está focado na briga pelo bicampeonato, e destacou como que isso ajuda no crescimento da categoria no país.

“A categoria vem crescendo muito. Ela é nova no Brasil, então está crescendo muito, cada vez temos mais pilotos da Stock Car e outras grandes categorias querendo conhecer, entender como funciona. Eu consigo enxerga-la no nível Stock Car no Brasil em uns três ou quatro anos”.

