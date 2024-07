A pole da etapa de Interlagos do TCR World Tour ficou com um vizinho. O uruguaio Santiago Urrutia foi o mais rápido em uma classificação caótica, marcada por uma bandeira vermelha de mais de uma hora de duração e vai largar na frente na corrida 1 deste domingo.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock de Interlagos após o fim do quali, Urrutia falou sobre as dificuldades com a sessão deste sábado e a adaptação à pista.

“Desde o shakedown me adaptei muito bem e estou muito rápido, isso me deixa feliz. A pista gosta de mim, é uma pista bastante agressiva no asfalto, sem muita aderência. Quando esquenta, é visível que a aderência piora”.

“Agora [na classificação], com o sol baixando, a situação estava melhor, com mais aderência. Mas veremos como será amanhã. Acho que teremos ótimas corridas, será um espetáculo lindo para o pessoal nas arquibancadas”.

Urrutia, que corre pela primeira vez em Interlagos, falou ainda sobre a emoção de correr aqui e as lembranças que isso despertam nele.

“Tenho duas imagens de Interlagos. Eu associo o circuito muito com Senna, e com a primeira corrida de F1 que vi com meu pai, em 2008, quando Massa perde o campeonato. Lembro que era criança e que estava vendo essa corrida [pela televisão]”.

“Essas são as lembranças que tenho, mas Senna em especial. Acho que Senna significa muito para o mundo inteiro. Então estar aqui em seu autódromo, onde ele ganhou tudo, significa muito. Estou muito feliz por estar aqui”.

Motorsport Business #7 – SLAVIERO: TCR se tornou GRANDE SOLUÇÃO para FABRICANTES, EQUIPES e PILOTOS

NORRIS SUPERA VERSTAPPEN e lidera 6ª de BATIDA de Leclerc e CAOS na F1! POLÊMICAS na Hungria e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!