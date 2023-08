TCR South America: francês Ehlacher faz a pole em Villa Mercedes

O TCR South America realizou uma classificação emocionante neste sábado para a etapa de Villa Mercedes, a sétima da temporada 2023. As quatro primeiras filas do grid foram dominadas pelos pilotos do TCR World Tour, com o francês Yann Ehrlacher garantindo a pole e mantendo seu domínio na etapa, à frente do húngaro Norbert Michelisz.

Entre os pilotos do TCR South America, a ‘pole’ ficou com Pedro Cardoso, ao garantir a nona posição no grid.

Na primeira parte da classificação, todos os 25 carros foram para a pista. No final desta etapa, Azcona garantiu o melhor tempo com o Hyundai: 01min46s911. O espanhol terminou 0s315 à frente de Ma com o Lynk &Co. De Honda, Girolami foi o terceiro, enquanto Ehrlacher, que vinha dominando o fim de semana até aqui, foi o quarto.

O brasileiro Pedro Cardoso foi novamente o melhor entre os pilotos do TCR South America, com a sétima posição, a 1s535 da marca de Azcona. Yannantuoni foi o segundo melhor entre o grid do certame sul-americano, mas apenas em 11º, com Rapha Reis em 12º, fechando a lista dos classificados para o Q2.

Mas, no Q2, Ehrlacher voltou a mostrar sua força, garantindo a pole da etapa com um tempo de 01min53s872, 0s231 à frente de Michelisz. Azcona foi o terceiro, com Huff e Urrutia completando o top 5.

Com os pilotos do World Tour completando as oito primeiras posições, a pole simbólica do TCR South America veio com Pedro Cardoso na nona posição.

O TCR South America volta à pista de La Pedrera mais uma vez neste sábado para a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 15h10, horário de Brasília, com transmissão da ESPN, Star+ e TCR TV.

Confira o resultado (top 10) da classificação do TCR South America em Villa Mercedes:

1 – Yann Ehrlacher (FRA - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

2 – Norbert Michelisz (HUN - BRC Hyundai N Squadra Corse – Hyundai Elantra N TCR)

3 – Mikel Azcona (ESP - BRC Hyundai N Squadra Corse – Hyundai Elantra N TCR)

4 – Rob Huff (GBR - Audi Sport Team Comtoyou – Audi RS3 LMS TCR)

5 – Santiago Urrutia (URU - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

6 – Qing Hua Ma (CHN - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

7 – Thed Bjork (SUE - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

8 – Frédéric Vervisch (BEL - Audi Sport Team Comtoyou – Audi RS3 LMS TCR)

9 – Pedro Cardoso (BRA - Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra)

10 – Néstor Girolami (ARG - Squadra Martino Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR)

