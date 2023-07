O TCR South America voltou à pista de Rivera neste sábado para a segunda sessão de treinos livres da quinta etapa da temporada 2023. E ao final, a liderança ficou com o líder do campeonato. Ignacio Montenegro foi o mais rápido, quebrando a sequência de Rapha Reis, que foi o quarto.

Galid Osman foi o segundo colocado com Damian Fineschi em terceiro. Olhando para os resultados do TCR Brasil, Reis sobe para a terceira colocação, já que o argentino da PMO Racing não está inscrito para a disputa do certame brasileiro,

Após as quatro primeiras etapas de 2023, Montenegro segue na liderança do TCR South America com 185 pontos, com Rapha Reis em segundo com 168 e o uruguaio Juan Manuel Casella em terceiro com 157. Já no TCR Brasil, a liderança é de Osman, vencedor da etapa de Interlagos, com 47 pontos contra 38 de Reis.

Em etapas como a de Rivera, válidas pelo TCR South America e pelo TCR Brasil, os pilotos podem escolher entre se inscrever para um campeonato, o outro ou os dois. No caso deste fim de semana, são 21 inscritos para o TCR SA e, destes, 13 fazem a dobradinha com o Brasil. As mesmas provas valem pelos dois torneios.

No TL2, o último antes da classificação de logo mais, Ignacio Montenegro quebrou a sequência de Rapha Reis na liderança com um tempo de 01min17s246, botando 0s082 em cima de Galid Osman. Damian Fineschi foi o terceiro a 0s167, enquanto Reis foi o quarto, a 0s247 e Pedro Cardoso completou o top 5 a 0s302.

Entre os pilotos do TCR Brasil, o top 5 sofre uma modificação, com a saída de Fineschi e a entrada de Juan Manuel Casella para completar a quinta posição.

O TCR South America volta à pista de Rivera ainda neste sábado, a partir das 16h, com a sessão classificatória, que você pode acompanhar ao vivo pela TCR TV.

Confira o resultado final do TL2 do TCR South America em Rivera:

1 – Ignacio Montenegro (ARG - Squadra Martino – Honda)

2 – Galid Osman (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

3 – Damián Fineschi (ARG - PMO Racing – Peugeot)

4 – Raphael Reis (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

5 – Pedro Cardoso (BRA - Scuderia Chiarelli – Hyundai)

6 – Juan Manuel Casella (URU - Squadra Martino – Honda)

7 – Juan Ángel Rosso (ARG - Paladini Racing - Toyota)

8 – Fabián Yannantuoni (ARG - Paladini Racing - Toyota)

9 – Frederick Balbi (URU - PMO Motorsport – Lynk & Co)

10 – Juan Pablo Bessone (ARG - PMO Racing – Peugeot)

11 – Diego Nunes (BRA - Cobra Racing Team – Toyota)

12 – Bernardo Llaver (ARG - TTA – Toyota)

13 – Fabricio Pezzini (ARG - Paladini Racing - Audi)

14 – Enrique Maglione (URU - Squadra Martino – Honda) *

15 – Guilherme Reischl (BRA - PMO Racing – Peugeot) *

16 – Manuel Sapag (ARG - TTA – Toyota)

17 – Fabio Casagrande (BRA - Squadra Martino – Honda) *

18 – Michel Bonnin (URU - Alfa Racing – Alfa Romeo)

19 – Adalberto Baptista (BRA - Cobra Racing Team – Toyota) *

20 – Diego Gutierrez (ARG - PMO Racing – Peugeot) *

21 – Rafael Suzuki (BRA - PMO Motorsport – Lynk & Co)

* = Copa Trophy

Confira o resultado final do TL2 do TCR Brasil em Rivera:

1 – Ignacio Montenegro (ARG - Squadra Martino – Honda)

2 – Galid Osman (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

3 – Raphael Reis (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

4 – Pedro Cardoso (BRA - Scuderia Chiarelli – Hyundai)

5 – Juan Manuel Casella (URU - Squadra Martino – Honda)

6 – Juan Ángel Rosso (ARG - Paladini Racing - Toyota)

7 – Fabián Yannantuoni (ARG - Paladini Racing - Toyota)

8 – Diego Nunes (BRA - Cobra Racing Team – Toyota)

9 – Enrique Maglione (URU - Squadra Martino – Honda) *

10 – Guilherme Reischl (BRA - PMO Racing – Peugeot) *

11 – Fabio Casagrande (BRA - Squadra Martino – Honda) *

12 – Adalberto Baptista (BRA - Cobra Racing Team – Toyota) *

13 – Rafael Suzuki (BRA - PMO Motorsport – Lynk & Co)

* = Copa Trophy

