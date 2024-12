Pedro Cardoso dominou de ponta a ponta a primeira corrida da final da TCR South America 2024 em Rosario, neste domingo (1), e assumiu a liderança do campeonato, agora com 442 pontos, restando agora somente uma rodada. Matías Rossi terminou na segunda colocação e Leonel Pernia fechou o pódio.

Juan Manuel Casella, que chegou à etapa derradeira na primeira colocação, terminou na sétima posição e agora, com 423 pontos, terá que se recuperar na segunda prova para buscar o título. O alento para ele é que começará à frente de Cardoso, por conta da inversão dos dez primeiros - ele larga em quarto e o brasileiro em décimo.

O pole position Cardoso fez uma boa largada e manteve a ponta nas primeiras curvas, seguido por Rossi, que segurou a segunda colocação. Entre os finalistas, o único que não teve um bom início foi Raphael Reis, que perdeu uma posição.

O safety car foi acionado com pouco mais de um minuto de corrida, por conta de um toque entre Damian Fineschi e Fabian Yannantuoni, que teve que abandonar. Cardoso, que já abria quase três segundos de vantagem sobre Rossi, foi prejudicado com o reagrupamento do pelotão. O argentino ensaiou um ataque na retomada, mas o brasileiro se protegeu.

O então líder do campeonato, Casella, pulou de nono para o sexto lugar nas primeiras voltas. Logo à frente dele, estava Raphael Reis. Fabrizio Pezzini, que vinha atrás deles e buscando disputar posição, furou seu pneu, facilitando a vida dos postulantes ao título. Reis ainda ultrapassou Juan Ángel Rosso e subiu para quarto.

Muito consistente, Cardoso impôs o ritmo mais forte da pista, anotando volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Mesmo tendo que segurar ataques no começo, ele conseguiu, posteriormente, abrir mais três segundos de vantagem para o resto do grid.

No fim, o brasileiro só levou o carro de volta para casa e garantiu a vitória, com Rossi em segundo e Pernia em terceiro. Casella se atrapalhou no final da prova e perdeu uma colocação, para Fineschi, e fechou em sétimo.

A segunda corrida de Rosário, que definirá o campeão da TCR South America em 2024, está marcada para as 12h deste domingo (1). A Motorsport.tv Brasil transmite a prova ao vivo no YouTube. Somente Pedro Cardoso e Juan Casella ainda estão no páreo.

Resultado da primeira corrida de Rosário na TCR South America:

1. Pedro Cardoso

2. Matías Rossi

3. Leonel Pernia

4. Raphael Reis

5. Juan Ángel Rosso

6. Damián Fineschi

7. Juan Manuel Casella

8. Matías Cravero

9. Rodrigo Baptista

10. Galid Osman

11. Thiago Vivacqua

12. Enrique Maglione

BORTOLETO BRILHA NA CORRIDA 1 DA F2 NO CATAR E DÁ PASSO RUMO AO TÍTULO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!