A organização do TT da Ilha de Man divulgou nesta quarta-feira um comunicado fazendo uma importante correção: foi César Chanal quem morreu no acidente de sidecar no sábado, em vez de seu companheiro Olivier Lavorel.

A primeira corrida de sidecar do TT da Ilha de Man no último sábado (04) foi interrompida logo após a largada por um acidente no Salto de Ago. E de acordo com a própria organização do evento, quem havia falecido era Lavorel.

Mas um novo comunicado divulgado hoje corrige a informação inicial, afirmando que houve um erro de identificação, e quem realmente morreu foi Chanal. Já Lavorel segue em condição crítica em um hospital de Liverpool.

"No sábado, dia 04 de junho, durante a volta de abertura da primeira corrida de sidecar do TT da Ilha de Man 2022, um acidente no Salto de Ago envolvendo o veículo 21 de César Chanal e Olivier Lavorel resultou na morte de um dos competidores".

"A corrida foi interrompida, e a equipe médica e serviços de emergência rapidamente chegaram à cena. Um dos competidores teve lesões fatais, sendo declarado morto ainda no local. O segundo competidor estava inconsciente e com lesões severas".

"O competidor foi tratado no local antes de ser levado ao Hospital de Noble, posteriormente transferido para Liverpool. Um procedimento inicial de identificação foi conduzido, usando normas estabelecidas, mas resultaram em um erro de identificação".

"Acreditamos agora que é César Chanal quem tenha morrido no local do acidente de sábado. Olivier segue em estado grave. As famílias de ambos os competidores foram informadas. Uma revisão completa do processo de identificação dos competidores será realizada".

"Nossos pensamentos estão com as famílias e amados de Olivier e César nesse momento realmente devastador. Pedimos que as pessoas não especulem nas mídias sociais".

O primeiro TT de Ilha de Man desde o começo da pandemia da Covid-19 já foi marcado por outras duas mortes recentes, com Mark Purslow e Davy Morgan perdendo suas vidas em treinos livres e na corrida de Supersport da segunda-feira.

