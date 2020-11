Arábia Saudita deseja ser sede de etapa da W Series em 2021

A Arábia Saudita quer ser uma das oito sedes dos eventos que a W Series fará em conjunto com o calendário da Fórmula 1 em 2021.

O país do Oriente Médio é considerado um dos territórios com maior segregação de gênero no mundo, onde as mulheres tiveram permissão legal para dirigir apenas a partir de 2018.

O acordo anunciado na quinta-feira para a W Series participar de oito eventos de apoio da F1 no ano que vem gerou especulação imediata sobre se haveria ou não interesse em levar a categoria para a Arábia Saudita.

O país acaba de fechar um acordo para realizar uma corrida noturna em um circuito de rua em Jeddah em novembro do próximo ano.

A diretora da W Series, Catherine Bond Muir, sugeriu que competir no Oriente Médio era improvável em 2021, embora não tivesse objeções específicas às corridas na Arábia Saudita.

“Não tenho nenhuma objeção em ir para a Arábia Saudita, desde que possamos estabelecer um relacionamento significativo”, disse ela. “E eu acho que levaria algum tempo para isso.”

Mas o príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, presidente da federação de automobilismo da Arábia Saudita, disse que há interesse no país em realizar um evento da W Series assim que possível.

“Eu, pessoalmente, adoraria”, disse ele em uma entrevista coletiva na sexta-feira. “Eu adoraria ver uma corrida, ou hospedá-los [W Series] na Arábia Saudita.

“Sei que são oito eventos e espero que sejamos um dos países sortudos por recebê-las na Arábia Saudita.”

O príncipe Khalid disse que, em vez de a Arábia Saudita tentar desmotivar as mulheres no automobilismo, o país estava fazendo todo o possível para encorajá-las.

“Nos últimos dois anos estamos realmente promovendo a mulher, especialmente a mulher nos esportes motorizados”, disse ele. “Então, isso é algo que adoraríamos fazer.

“Estamos começando no kart, e temos a Reema Juffali, que está correndo na Fórmula 4 no Reino Unido e para nós é muito importante trazê-la aqui.

“O esporte é para todos e estamos realmente incentivando as mulheres no automobilismo no futuro. E estamos realmente levando isso a sério.”

