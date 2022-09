Carregar reprodutor de áudio

Em 2021, a W Series se tornou uma das séries da Fórmula 1, após a participação da categoria ter sido cancelada em 2020 devido à pandemia de coronavírus.

No entanto, a W Series nunca conseguiu se firmar nas categorias tradicionais do automobilismo e, de acordo com o Telegraph, a categoria acumulou sérias dívidas. Segundo o jornal britânico, a liga começou o ano de 2022 com uma dívida de 7,5 milhões de libras e, apesar das negociações com um investidor americano não identificado, o negócio acabou fracassando.

Jamie Chadwick pode reivindicar seu terceiro e mais dominante título neste fim de semana em Singapura, no entanto, de acordo com o Telegraph, a W Series ainda não pode garantir que Chadwick receba os US $ 500.000 pelo título, que ela poderia gastar em sua carreira.

Caterine Bond Muir, fundadora e CEO da série, disse ao site que a crise financeira global e a inflação da libra só tornaram as coisas mais difíceis, mas ela acha que as chances de sobrevivência da categoria são boas.

No entanto, ele também não soube responder se, caso Chadwick vença o campeonato em Singapura, a série realizará suas rodadas em Austin e na Cidade do México e se, além de Chadwick, eles podem apoiar os outros competidores do fundo de prêmios.

