Está chegando a hora! Neste fim de semana acontece a edição 2024 das 24h de Le Mans, uma das provas mais importantes do automobilismo mundial e parte integrante da Tríplice Coroa. A programação começa já nesta quarta-feira (12), coroando com a largada da prova no próximo sábado (15).

Diferentemente das demais etapas do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), teremos três classes presentes no grid de 2024, totalizando 62 carros e 186 pilotos.

Na classe principal, a dos Hipercarros, temos 23 carros, com quatro entradas vindas da IMSA contra 19 do WEC. Nove montadoras vão disputar a vitória da maior prova de endurance do mundo: Porsche, Toyota, Ferrari, Lamborghini, Alpine, Cadillac, BMW, Isotta Fraschini e Peugeot.

Três brasileiros estão presentes no grid dos hipercarros. No #4 da Porsche Penske, Felipe Nasr compõe o trio com Mathieu Jaminet e Nick Tandy. E no #311 da Wheelen Cadillac, Pipo Derani e Felipe Drugovich correm ao lado de Jack Aitken.

Excluída do grid do WEC em 2024, a LMP2 está de volta a Le Mans para esta edição. Dos 16 carros presentes, 14 disputam a temporada completa da European Le Mans Series, que tem transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil. As outras duas entradas vêm da IMSA. Esta é a única classe que não possui brasileiros inscritos.

Para fechar, a LMGT3 tem mais 23 carros inscritos, com diversas marcas presentes: Aston Martin, Ford, Ferrari, BMW, McLaren, Lamborghini, Lexus, Chevrolet e Porsche. Além das entradas oficiais do WEC, há também equipes do grid da IMSA e da ELMS.

Aqui também temos três brasileiros participantes. Vencedor da prova, o tricampeão da Stock Car Daniel Serra divide o Ferrari 296 GT3 da GR Racing com Riccardo Pera e Michael Wainwright. Outro veterano do mundo do endurance, Augusto Farfus representa a WRT a bordo do BMW M4 GT3 ao lado de Sean Gelael e Darren Leung. E fazendo sua estreia na prova, o atual campeão da Porsche Cup, Nicolas Costa, corre pela United Autosports McLaren com o 720S GT3 Evo ao lado de James Cottingham e Grégoire Saucy.

O YouTube do Esporte na Band transmite todas as sessões na íntegra, enquanto o Bandsports exibe flashes da corrida no sábado e no domingo.

Confira a programação das 24 Horas de Le Mans 2024:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Quarta-feira 09h00 Canal Esporte na Band no YouTube Classificação Parte 1 Quarta-feira 14h00 Canal Esporte na Band no YouTube Treino Livre 2 Quarta-feira 17h00 Canal Esporte na Band no YouTube Treino Livre 3 Quinta-feira 10h00 Canal Esporte na Band no YouTube Classificação Parte 2 (Hiperpole) Quinta-feira 15h00 Canal Esporte na Band no YouTube Treino Livre 4 Quinta-feira 17h00 Canal Esporte na Band no YouTube 24 Horas de Le Mans Sábado 11h00 Canal Esporte na Band no YouTube

