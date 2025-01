A lenda da motovelocidade Valentino Rossi retornará ao Campeonato Mundial de Endurance (WEC) com a equipe WRT BMW em 2025.

A segunda temporada do italiano na classe LMGT3 do WEC foi confirmada junto com seus companheiros de equipe no BMW M4 GT3 EVO #46 para o calendário de oito corridas que inclui as 24 Horas de Le Mans.

Rossi dividirá o carro com Kelvin van der Linde, recém-contratado pela BMW, e Ahmad Al Harthy, com quem esteve na equipe durante sua primeira campanha.

Van der Linde substituiu Maxime Martin, parceiro de Rossi no WEC e no GT World Challenge Europe desde 2023, depois que sua saída para a Mercedes foi anunciada em dezembro.

A confirmação de uma segunda temporada no WEC segue a decisão de Rossi de reduzir seu programa de corridas para 2025.

O piloto de 45 anos sugeriu, no verão, que precisava escolher entre correr no WEC e no GTWCE, antes de dar a entender, no final de sua campanha de 2024, que a continuação no campeonato mundial era mais provável.

"Estou muito feliz por continuar minha experiência no WEC, já que o ano passado foi uma forte temporada de estreia", disse Rossi.

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Valentino Rossi Foto de: Shameem Fahath

"Tivemos algumas boas corridas, incluindo dois pódios, e queremos tentar ser mais fortes e mais rápidos. Vamos trabalhar duro junto com a BMW M Motorsport para melhorar nosso desempenho e sermos mais competitivos em todas as corridas".

A segunda entrada LMGT3 da WRT, #31, será pilotada pelos já confirmados Augusto Farfus, Timur Boguslavskiy e Yasser Shahin.

Boguslavskiy está saindo da equipe Auto Sport Promotion Lexus, com a qual disputou três etapas do WEC no ano passado.

O russo já foi regular ao volante do Mercedes-AMG GT3 no GTWCE com a equipe francesa, conquistando o título da Endurance Cup em 2019 e 2023.

O australiano Shahin está saindo da equipe Manthey Porsche, com a qual terminou em segundo lugar na LMGT3 no ano passado e venceu a classe em Le Mans.

Seu anúncio segue a mudança de Sean Gelael e Darren Leung, companheiros de equipe de Farfus no ano passado, da WRT para a United Autosports para a nova temporada.

Equipe WRT BMW M4 LMGT3 #31: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus Foto de: Andreas Beil

O BMW #31 será inscrito sob a bandeira da The Bend Team WRT, em referência à pista de corrida que Shahin desenvolveu, o The Bend Motorsport Park, no sul da Austrália.

A BMW também confirmou as escalações do IMSA SportsCar Championship para os M4s pilotados por pilotos de fábrica antes da abertura da temporada das 24 Horas de Daytona, nos dias 25 e 26 de janeiro.

Dan Harper e Max Hesse correrão na GT Daytona Pro pela Paul Miller Racing e contarão com o apoio de Farfus e Jesse Krohn nas etapas da IMSA Endurance Cup.

Neil Verhagen, que se formou, assim como Harper e Hesse, no 'revivido' programa júnior da BMW, dividirá uma segunda entrada na Miller Pro com Madison Snow, enquanto Van der Linde e Connor De Phillippi se juntarão a eles nos programas de endurance.

Rob Foley, que tem contrato com a BMW desde 2023, dividirá com Patrick Gallagher uma participação regular na classe GTD, administrada pela Turner Motorsport em uma campanha norte-americana completa, e Jake Walker se juntará a ele em corridas enduro e Jens Klingmann em Daytona.

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e... ANÚNCIO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e mais...

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!