Enea Bastianini, futuro piloto da Tech3 na MotoGP, mudou de agente, se separando de Carlo Pernat e entrando em acordo com a MSM, sendo agenciado por Enrico Zanarini, que também administra a carreira de Rafa Câmara, brasileiro campeão da FRECA e que correrá na F3 em 2025.

Desde seus dias de formação na Moto3, Bastianini contou com a experiência e os contatos de uma das figuras mais populares e reconhecidas no paddock da MotoGP, o italiano Carlo Pernat, para agenciá-lo.

Uma relação que, depois de quase uma década, chegou ao fim após o anúncio feito pelo piloto na sexta-feira (10) por meio de sua nova agência, a MSM.

Em uma nota oficial, a notícia foi anunciada: "Caros amigos da MSM, temos o prazer de informar que Enea Bastianini, a sensação da MotoGP, entrou em uma parceria estratégica com a MSM, confiando a gestão de sua carreira esportiva ao CEO Enrico Zanarini, uma autoridade reconhecida no automobilismo", anunciou a nova agência de representação de Enea.

"Essa parceria introduz uma nova dinâmica aos objetivos de Bastianini, concentrando-se em uma abordagem dedicada à próxima temporada da MotoGP e reforçando sua busca por uma posição de liderança no campeonato", continua o anúncio.

"O principal objetivo da Enea continua claro: recuperar uma posição de liderança no campeonato. Ao unir forças, Bastianini e MSM pretendem alcançar esse mesmo resultado", acrescenta.

Enrico Zanarini, na foto com Antonio Giovinazzi, será o novo agente da Bastianini. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"A determinação de Enea em competir no mais alto nível se encaixa perfeitamente em nossa visão", disse Zanarini. "Temos o prazer de apoiá-lo em sua busca pela excelência".

"A parceria com a MSM marca uma nova e promissora fase em minha carreira", disse Bastianini. "Com a experiência e o apoio dedicado da MSM, estou confiante de que alcançaremos ótimos resultados, tanto dentro quanto fora da pista. Ansioso pela temporada 2025 da MotoGP, estou mais determinado do que nunca a competir no mais alto nível".

Entre os atletas gerenciados pela MSM e Zanarini estão Riccardo Agostini, Max Biaggi, Rafa Câmara, Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Daniil Kvyat e muitos outros.

Nos últimos anos, devido à idade avançada e aos problemas de saúde de Pernat, Bastianini já havia contratado uma agência para buscar alguns patrocínios e eventos pessoais, mas em termos de contratos esportivos, era o agente de Gênova que cuidava dos assuntos do piloto.

No entanto, a nova e inesperada situação da KTM, que passa por uma grave crise financeira, significa que os quatro pilotos da marca, Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales e o próprio Enea, terão que encontrar uma nova casa para a próxima temporada, daí a necessidade de um agente capaz de atingir esse objetivo tão complicado.

Bastianini é o único piloto italiano de ponta que não tem nenhuma relação com a VR46 e sua equipe de advogados e representantes, um caso semelhante ao de Fabio Di Giannantonio, que tem seu próprio agente e não faz parte da VR46 Riders Academy, mas acabou correndo com a equipe de Valentino Rossi desde a última temporada.

