Xavier Marcos Padros, ex-engenheiro de corrida de Charles Leclerc na Fórmula 1, foi contratado pela Cadillac como novo diretor técnico de seu projeto de carro esportivo LMDh.

O ex-Ferrari está assumindo o novo cargo no programa Cadillac V-Series.R, que abrange o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e a IMSA SportsCar Championship, após sete anos na Scuderia.

O espanhol foi engenheiro de fábrica em 2018 antes de se tornar engenheiro de corrida quando Leclerc se juntou à Ferrari no ano seguinte.

Marcos Padros permaneceu no cargo até maio de 2024, quando foi substituído antes do GP da Emilia Romagna por Bryan Bozzi e foi transferido para o que a Ferrari descreveu como "outros programas importantes da empresa".

Ele entrou na Ferrari vindo da equipe Richard Childress Racing da NASCAR Cup, na qual foi engenheiro-chefe de corrida, tendo trabalhado anteriormente na F1 para a HRT e depois para a Williams.

O cargo de diretor técnico é uma das duas novas posições criadas na Cadillac Racing para apoiar a nova gerente do programa LMDh, Keely Bosn, que começou a trabalhar em 1º de janeiro, depois de ter sido anunciada em outubro.

Keely Bosn, Cadillac Racing Foto de: Cadillac Communications

O segundo novo cargo é o de gerente de propulsão, com foco no V8 de 5,5 litros normalmente aspirado e no sistema híbrido de especificação que alimenta o V-Series.R.

Esse cargo foi assumido por Sean O'Shea, que ingressou na General Motors, empresa controladora da Cadillac, em 2015.

Anteriormente, ele trabalhou para a Bosch Motorsport, que fornece a unidade geradora do motor do sistema híbrido LMDh, em seu envolvimento com os programas de corrida a diesel da Mazda em carros esportivos.

Bosn assumiu o gerenciamento das campanhas do V-Series.R no lugar de Laura Wontrop Klauser, que foi gerente do programa de carros esportivos da GM, abrangendo os programas LMDh e Corvette Racing GT3.

Essa função agora foi dividida, com Jessica Dane, filha de Roland, cofundador da equipe de carros de turismo Triple Eight Engineering no Reino Unido e na Austrália, assumindo o cargo de gerente do projeto Z06 GT3.R.

Klauser e Christie Bagne, que trabalharam com ela no Z06, foram transferidos para cargos de carros de produção na GM. As mudanças foram descritas como uma rotação normal ou "rotatividade" de gerenciamento dentro da divisão GM Racing.

