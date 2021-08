WEC: Lamborghini projeta entrada nos protótipos LMDh para 2024

A Lamborghini pretende entrar na arena dos protótipos LMDh com o mesmo pacote de motor e chassi das marcas irmãs do grupo Volkswagen, Porsche e Audi. Giorgio Sanna, chefe do departamento interno de competições da montadora, revelou que está negociando para se tornar parceira em um projeto que lhe dará uma rota tanto no WEC quanto no IMSA.

Isso envolveria o uso do mesmo chassi LMP2 desenvolvido pela Multimatic Motorsport no Canadá e um motor de configuração não divulgada que formará a espinha dorsal dos contendores Porsche e Audi LMDh.

Sanna explicou que há "grande interesse" da Lamborghini em expandir suas atividades atuais com as versões GT3 e Super Trofeo: "Sempre dissemos que a LMDh é a categoria certa para o automobilismo em geral e também para a marca", disse ele ao Motorsport.com. "Claramente, do lado técnico, a melhor oportunidade é a plataforma do grupo VW (Volkswagen)."

"Estamos compartilhando algumas ideias e visão dentro do grupo e espero que tomemos uma decisão em breve", acrescentou.

O italiano destacou que já havia fortes ligações esportivas entre a Lamborghini e outras marcas da VW: o Huracan GT3 e o Audi R8 de segunda geração foram desenvolvidos lado a lado. O objetivo da montadora é desenvolver um híbrido LMDh para 2024, um ano após a Porsche e a Audi começarem a competir com seus carros.

"Para nós seria um grande salto e precisamos de tempo para nos preparar", afirmou.

O cronograma previsto por Sanna pode estar atrelado à capacidade da Multimatic em desenvolver o carro base e diferentes configurações aerodinâmicas para cada marca, bem como construir chassis em números significativos.

A fabricante se comprometeu a ter carros de fábrica e de clientes no grid até a estreia da LMDh na abertura das 24 Horas de Daytona do IMSA em 2023. A Lamborghini é conhecida por ter trabalhado inicialmente em um projeto semelhante com a Dallara, um dos quatro construtores licenciados da LMP2 junto com Multimatic, ORECA e Ligier.

O fundador da empresa, Giampaolo Dallara, foi anteriormente diretor técnico da marca alemã e a aerodinâmica do Huracan GT3 foi desenvolvida por sua organização.

"No início exploramos todas as oportunidades e a Dallara é parceira histórico da Lamborghini na GT", disse ele.

Sanna explicou que, caso o projeto obtivesse a aprovação, ele refletiria sua estratégia na GT3: a montadora trabalharia com as equipes cliente em vez de uma operação de fábrica aberta.

Bentley confirma negociações na LMDh apesar de foco nos elétricos

A Bentley, outra marca de propriedade da VW, trabalha usando a mesma coluna vertebral da Porsche e da Audi para retornar às 24 Horas de Le Mans a tempo para o centenário de sua primeira vitória, em 2024.

Paul Williams, chefe de automobilismo da marca, confirmou que houve conversas e descreveu a LMDh como "não completamente fora de questão, mas não uma consideração-chave" enquanto a montadora planeja seu futuro no automobilismo na sequência de uma redução de seu programa GT3 com o Continental.

"A categoria tem apelo porque o grupo está envolvido nele e seria uma maneira econômica de competir contra alguns de nossos principais concorrentes", disse ele. "No entanto, isso não se alinha totalmente com nossa estratégia de avanço muito clara para nos tornarmos completamente eletrificados."

Ele descreveu a rota alternativa para o WEC ao desenvolver um Hypercar de Le Mans como "sempre sendo uma opção".

"Nós sabemos quanto custaria para fazer isso, mas a questão é se vale a pena investir a quantia de dinheiro necessária para trabalhar em um carro competitivo em algo onde a mensagem da tecnologia não é a mesma que você deseja", reiterou Williams, para também enfatizar que nenhuma decisão sobre o futuro do automobilismo da Bentley é iminente.

