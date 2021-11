WEC: Toyota #7 confirma favoritismo e leva título; Negrão é 3º

Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez e Mike Conway conquistaram o título do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) de 2021 depois de terminar em segundo lugar para os companheiros de equipe da Toyota, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley e Sebastien Buemi no Bahrein.

Tendo estendido sua liderança no campeonato para 16 pontos com a pole position na classificação de sexta-feira, a tripulação do #7 da Toyota só precisou levar a bandeira quadriculada para se tornar o primeiro campeão do WEC da era Hypercar.

Embora a vitória permanecesse fora de alcance nas 8 Horas do Bahrein, que encerrou a temporada, um resultado em segundo lugar foi o suficiente para Kobayashi, Lopez e Conway completarem a dobradinha do título de 24 Horas de Le Mans/WEC pela primeira vez em suas carreiras no WEC.

André Negrão, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere terminaram seis voltas atrás em terceiro no #36 da Alpine, com problemas técnicos iniciais impedindo o fabricante francês de colocar um desafio consistente para os Toyotas.

A WRT conquistou o título na ultracompetitiva classe LMP2 do WEC, adicionando ao seu sucesso na European Le Mans Series.

Ferdinand Habsburg, Charles Milesi e Robin Frijns garantiram a coroa após sua terceira vitória consecutiva da temporada no #31 Oreca 07-Gibson.

Ferrari ganha na GTE Pro após final polêmico

A dupla da Ferrari, Alessandro Pier Guidi e James Calado, conquistou provisoriamente o título de pilotos na GTE Pro de forma polêmica, depois que o piloto italiano se recusou a seguir a ordem da direção da corrida para deixar Michael Christensen, da Porsche, passar após um confronto entre os dois.

Depois de uma batalha entre as duas únicas marcas da classe, o Porsche #91 de Christensen, Neel Jani e Kevin Estre liderava a corrida até a hora final.

Mas Pier Guidi empurrou Christensen para um giro na última curva, momentos depois de terem sido ultrapassados ​​pelo carro United LMP2, deixando o Porsche na segunda posição.

Os comissários ordenaram a Pier Guidi que devolvesse a posição a Christensen algumas voltas após o incidente, mas ele pegou a bandeira quadriculada na primeira posição para garantir provisoriamente a Ferrari em ambos os campeonatos na GTE Pro.

Daniel Serra e Miguel Molina terminaram em terceiro na classe.

AF Corse triunfa em GTE Am

A AF Corse defendeu com sucesso seu título na GTE Am depois que Nicklas Nielsen, François Perrodo e Alessio Rovera conseguiram a quarta vitória da temporada na Ferrari #83.

A Aston Martin foi a única equipe que poderia ter negado a coroa à AF Corse no Bahrein, mas um furo na primeira volta - causado pelo contato com o #98 dos brasileiros Marcos Gomes e Ausgusto Farfus, além de Paul Dalla lana - deixou Ben Keating, Dylan Pereira e Felipe Fraga com uma montanha para subir no restante da corrida.

Resultados:

F1 2021: Saiba TUDO dos treinos livres para o GP do MÉXICO, no Hermanos Rodríguez | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: