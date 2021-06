As oito horas de Portimão do Mundial de Endurance deste domingo (13) trouxeram uma vitória "confusa" do carro de Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley na Hypercar. O Toyota GR010 tomou o primeiro lugar do outro carro da equipe, pilotado por Kamui Kobayashi, Mike Conway e José María López após ordem de equipe, devolveu a liderança e a recuperou mais uma vez.

O argentino ultrapassou Buemi na sétima hora de corrida, mas o suíço foi informado de que seu companheiro de equipe precisaria de mais combustível no final, enquanto ele aguentou mais nove minutos e conseguiu fazer a sétima e última parada do carro. Como López foi aos boxes durante bandeira amarela, ele saiu logo atrás e a Toyota decidiu trocar de posição para o argentino impor ritmo, mas quando Buemi conseguiu se manter, a equipe reverteu sua decisão.

O brasileiro André Negrão, que fez a pole pela Alpine junto a Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere, ficou em terceiro lugar a um minuto dos Toyotas.

“Além de conhecerem essa pista como ninguém, eles também têm um carro que consome menos gasolina e por isso pode fazer menos paradas”, disse o piloto. “O Toyota vencedor, na verdade, fez sete pit stops e nós, nove – duas vezes a menos."

"Diante disso acho que fizemos um ótimo trabalho. Enquanto essa vantagem não foi utilizada, na primeira metade da corrida, nós fomos muito competitivos e lideramos a prova. Todo mundo sabia que era uma luta muito difícil de vencer”, concluiu André, terceiro colocado no campeonato com 41 pontos.

Pela LMP2, o Jota Oreca 07 de Anthony Davidson, Antônio Felix da Costa e Roberto González levou a vitória para a equipe britânica. Na GTE Pro, dominância da Ferrari. Alessandro Pier Guidi e James Calado tomaram a liderança do pole position Kevin Estre, da Porsche, na primeira hora de corrida e ganharam com o 488 GTE Evo.

Daniel Serra representou o país na divisão e terminou em segundo lugar, junto a Miguel Molina, também pela Ferrari.

Encerrando o dia em Portimão, a GTE Am presenciou a vitória ao trio italiano Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco, ex-Fórmula 2. Em mais um triunfo da equipe italiana de Maranello. Os brasileiros Augusto Farfus e Marcos Gomes terminaram na quarta colocação da categoria.

Classificação final

Félix da Costa diz que Marko é "MATADOR" implacável e fala sobre "CHANCE PERDIDA" na F1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.