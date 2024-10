No gelo, debaixo de sol forte, com névoa ou chuva. Um piloto de rally precisa superar adversidades climáticas e de 'traçado' ao longo da temporada para conseguir se sagrar campeão mundial ao fim do ano. Correndo em 'pistas' longe do traidiconal, os pilotos e navegantes enfrentam desafios múltiplos.

De Mônaco ao Japão, o Mundial de Rally apresenta aos pilotos e equipes condições extremas que os colocam à prova na pilotagem e na navegação. Passando pelo Chile no último fim de semana, o Motorsport.com teve a oportunidade de conferir um pouco mais de perto a etapa de Bíobio e 'adentrar' o mundo dos pilotos de rally.

Com uma 'base' para retorno dos carros ao fim de cada dia e uma logística diferente das competições que utilizam os autódromos para correr, o WRC aproveita das condições de cada lugar visitado como elemento surpresa nas etapas. Os pilotos precisam percorrer estágios - com cerca de 15 minutos cada um - ao longo dos três dias de evento, com os navegadores conferindo as informações em um caderno comum.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto de: Red Bull Content Pool

Ao conversar com os pilotos da Ford Performance, eles destacaram um pouco mais sobre os principais desafios enfrentados com as condições da natureza e terrenos variados.

"O mais difícil de lidar em um rally é a competiçao em si. Você precisa ter conhecimento de todos os tipos de superfícies, gelo, cascalho e afins. Toda vez que você está em um lugar diferente, é um novo desafio. E por isso somos bons na improvisação", declarou Adrien Fourmaux um dos representantes da Ford Performance.

"Há muitos aspectos diferentes que são difíceis no nosso esporte, mas eu diria que o mais importante é que a gente faz um trabalho preparatório crucial porque senão, vamos muito mal no rally. Além da adrenalina de não cometer erros durante as etapas", completou Grégoire Munster que pilota o outro Ford Puma Rally1 Híbrido.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto de: Red Bull Content Pool

"Os estágios podem ter diferentes aspectos, um muito rápida, um mais 'torcido', às vezes com uma aderência mais baixa, outra muito abrasivo. Então, existem inúmeros parâmetros que você precisa levar em conta. Em alguns momentos mudamos o equipamento dentro do carro entre as etapas, para termos certeza que está tudo alinhado", concluiu Munster.

No Chile, o fim dos estágios da manhã foram 'invadidos' por uma neblina 'cegante' que impossibilitava ver 'um palmo' à frente. O que acabou mudando a programação da parte da tarde, com o segmento sendo neutralizado - ou seja, os pilotos só passavam por lá para ir rumo ao próximo estágio - após três carros 'pisarem fundo' e reclamarem bastante da visibilidade.

Por conta da complexidade das 13 etapas do mundial, os pilotos sentem que há uma necessidade deles terem um 'pacote completo' no aspecto pilotagem, em comparação com os pilotos de Fórmula 1, por exemplo, que lidam com traçados semelhantes e o asfalto como a única opção de superfície para correr.

"Sim [somos pilotos mais completos], porque andamos em todos os tipos de condições [climáticas] neve, chuva, muito sol, frio. Isso requer muita experiência e isso vem com o tempo. Nós andamos em todos os tipos de superfícies, de condições e em ruas que as pessoas usam todos os dias, o que é bem legal. As pessoas podem nos assistir passando em frente de sua casa ou na escola, o que torna o rally muito especial", enfatizou Fourmaux.

