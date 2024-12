Mais uma demissão: Andrew Wheatley deixará cargo sênior na FIA

O diretor de esportes de estrada da FIA, Andrew Wheatley, deixará o cargo no órgão regulador, segundo apuração do Motorsport.com. Os detalhes sobre sua saída ainda não foram esclarecidos. A saída repentina de Wheatley vem na esteira de várias mudanças de pessoal e agitação na FIA nas últimas semanas.

Wheatley ingressou na FIA em 2019 como gerente da categoria WRC antes de ser promovido à função de diretor de rali em 2022.

Isso aconteceu quando o ex-chefe do Campeonato Mundial de Rali (WRC) da Citroën, Yves Matton, deixou o cargo em dezembro de 2021, depois de desempenhar um papel fundamental na introdução dos regulamentos do Rally1 do WRC, lançados em 2022. A função de Wheatley se transformou no cargo de diretor de esportes de estrada este ano.

Essa última saída segue-se a uma série de saídas de alto nível da FIA, após as saídas na semana passada da diretora de corrida da Fórmula 2, Janette Tan, e do comissário de longa data da FIA, Tim Mayer.

No mês passado, o chefe de provas da Fórmula 1, Neils Wittich, também deixou a organização e, em outubro, o órgão dirigente se separou do diretor de comunicações Luke Skipper e do secretário-geral de mobilidade Jacob Bangsgaard.

O substituto de Wheatley ainda não foi anunciado Foto de: M-Sport

No final do ano passado, o diretor esportivo Steve Nielsen e o diretor técnico de monopostos Tim Goss pediram demissão, enquanto a chefe da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA, Deborah Mayer, também deixou o cargo. A primeira CEO da FIA, Natalie Robyn, também deixou a organização em maio, depois de menos de dois anos no cargo.

Antes de entrar para a FIA, Wheatley trabalhou nos campeonatos de rali da Bélgica e da Polônia. Ele assumiu uma função de desenvolvimento de negócios na equipe britânica de rali M-Sport em 2005, depois de entrar na empresa em 1999.

Foi nessa posição que Wheatley se envolveu nos programas S2000, R2 e R5 da M-Sport, além de seus projetos de corrida com a Bentley na GT3 e o agora extinto Jaguar I-Pace eTrophy.

Wheatley tem estado sempre presente nas etapas do WRC, supervisionando a categoria, e tem estado fortemente envolvido em ajudar a disciplina a traçar seu caminho futuro este ano, incluindo a formação dos regulamentos de 2027, que devem ser divulgados no Conselho Mundial de Esporte Motorizado na próxima semana. O veterano do rali também fez parte da Comissão WRC da FIA.

Com a saída de Wheatley, não está claro quem ocupará o cargo de diretor de esportes de estradas em 2025.

