A Extreme E foi forçada a cancelar as etapas no Brasil e Argentina em 2021 devido ao coronavírus, mas está “buscando ativamente destinos alternativos”.

O Brasil seria palco do campeonato entre 23 e 24 de outubro, e a Argentina, entre 11 e 12 de dezembro.

No entanto, ambos os eventos já saíram do calendário devido à pandemia da Covid-19.

O cofundador e CEO do campeonato, Alejandro Agag, disse: “Temos monitorado de perto a situação de todos os locais da Extreme E para 2021 e decidimos tomar essa decisão preventiva sobre as corridas na América do Sul este ano."

“Como uma nova série embarcando em nossa temporada de abertura, nossa prioridade é entregar um calendário de cinco corridas de eventos que sejam seguros e responsáveis por nossos participantes globais, parceiros e equipe para viajar e comparecer."

“Esta não foi uma decisão fácil de ser tomada, no entanto, as atuais recomendações de viagens e restrições também significam que não fomos capazes de visitar as áreas de corrida com antecedência para realizar as visitas de reconhecimento necessárias, que são especialmente vitais devido à natureza remota de nossas operações."

“Gostaríamos de agradecer às autoridades locais no Brasil e na Argentina que apoiaram todo o processo e esperamos poder retornar em 2022.”

Uma declaração da Extreme E explicou que a categoria está considerando locais alternativos de corrida a serem anunciados no momento oportuno.

O campeonato já teve seu calendário atingido pela pandemia global, com o evento de estreia na Arábia Saudita, inicialmente planejado para 20-21 de março, sendo adiado para 3-4 de abril.

A própria Argentina havia sido escolhida como substituta para uma etapa no Nepal, que por sua vez teve que ser cancelada devido à "complexidade de se chegar à região da corrida proposta".

Essa grande mudança no calendário ocorre no dia em que a McLaren confirmou sua participação na categoria a partir de 2022.

