Hexacampeão da Fórmula 1, novo recordista de vitórias da categoria e líder da temporada 2020 rumo ao sétimo título mundial, Lewis Hamilton terá um time próprio no Extreme E, novo campeonato de rali para carros elétricos, e está empolgado com a nova empreitada.

O piloto britânico da Mercedes revelou que ‘topou na hora’ quando surgiu a oportunidade de iniciar sua equipe, que se chamará X44 Extreme E, mas admitiu que ainda parece "estranho" ser um proprietário.

A X44 terá como objetivo abordar a falta de diversidade no automobilismo ao dar oportunidades para minorias, embora Hamilton tenha admitido nesta terça-feira que o processo ainda está em seus estágios iniciais.

"Sempre quis ter meu próprio time, mas nunca sabia quando seria", disse o piloto, que venceu o GP de Portugal de F1 no último domingo, chegando à 92ª vitória e superando os 91 triunfos do alemão Michael Schumacher na categoria máxima do automobilismo.

“Quando eu ouvi sobre isso [a oportunidade de ter um time no Extreme E], eu agarrei de imediato justamente por causa do que a categoria significa, o que o campeonato vai fazer. Vai ser muito poderoso”, destacou, citando o discurso de sustentabilidade da série.

“Cada um de nós pode ter um impacto positivo apenas implementando pequenas mudanças e é realmente por isso que eu acho que o Extreme E é tão importante, porque vai fazer as pessoas falarem sobre os problemas do planeta e nos inspirando a agir”, ponderou.

"Essa é a grande coisa sobre o Extreme E... Não é apenas ir para lugares incríveis, nós realmente vamos fazer algo para fazer uma mudança”, afirmou Hamilton, que participou do design dos carros da equipe, que terão o roxo presente em seu capacate de 2020.

"É a minha equipe, mas é muito estranho poder dizer isso”, admitiu. “Mas a grande coisa é a nova tecnologia que usaremos e faremos para sermos inovadores. O Extreme E também está usando a tecnologia de célula de combustível de hidrogênio, o que é incrível.”

“Vai carregar os carros de corrida com uma fonte de energia de emissão zero, o que é absolutamente incrível. Se tudo der certo, isso dará início a um efeito cascata e, com sorte, outras indústrias e a indústria automotiva começarão a seguir mais nesta direção.”

Extreme E confirma data de etapa no Brasil e adiciona prova na Argentina

O Extreme E adicionou uma corrida na região argentina da Terro do Fogo ao seu calendário inaugural de 2021 para substituir o Nepal. O campeonato manteve um cronograma de cinco rodadas para sua temporada de estreia como originalmente planejado, mas com mudanças. A etapa brasileira, que já estava prevista nos primeiros esboços do campeonato de 2021, acontece em Santarém, no Pará, entre 23 e 24 de outubro.

Rival de Hamilton na Mercedes, Nico Rosberg também terá equipe no Extreme E

Companheiro do britânico nas Flechas de Prata por quatro anos e campeão de 2016 na F1, o alemão também será um dos donos de equipe no Extreme E, comandando a Rosberg Xtreme Racing (RXR).

"Desde que me aposentei da F1, tenho dedicado minha carreira às tecnologias sustentáveis, então posso combinar esses esforços com minha paixão por corridas, é incrivelmente satisfatório", afirmou Rosberg, último grande rival de Hamilton. Veja o calendário da 'X-E':

X-Prix País Localidade Data Deserto Sharaan, Al-Ula 20–21 Março 2021 Terra Lac Rose 29–30 Maio 2021 Ártico Kangerlussuaq, Russell 28–29 Agosto 2021 Floresta Santarém, Pará, Floresta Amazônica 23–24 Outubro 2021 Gelo Ushuaia, Terra do Fogo 11–12 Dezembro 2021

Norris IRONIZA e DIMINUI recorde de Hamilton, mas volta atrás e pede DESCULPAS; entenda a polêmica

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna

Your browser does not support the audio element.

.