O evento inaugural do Extreme E, competição offroad de carros elétricos, na Arábia Saudita foi planejado para os dias 20 e 21 de março, mas o campeonato agora divulgou um calendário revisado, confirmando a primeira etapa para os dias 3 e 4 de abril para o Desert X-Prix em Alula, na Arábia Saudita.

“Estamos bastante otimistas de que vamos manter a data, com 99% de certeza, mas nunca diga nunca com esta situação do Covid-19”, disse à Reuters, Alejandro Agag, fundador do XE. “O fato de o Dakar ser disputado na Arábia Saudita nos dá muita confiança.”

“Esperamos que em abril as coisas pareçam um pouco melhores, mas já dizemos isso há meses e esse vírus é bem pegajoso.”

O Rally Dakar, também disputado na Arábia Saudita, pôde acontecer este mês graças, em parte, à introdução de uma ‘bolha’, com o XE previsto para empregar uma configuração semelhante.

Da mesma forma, a Fórmula E confirmou que suas primeiras corridas noturnas acontecerão em 26 e 27 de fevereiro na Arábia Saudita para se tornar a rodada de abertura da temporada, depois que a etapa do Chile foi adiada em resposta à detecção de uma nova variante do coronavírus no Reino Unido.

Esta é a segunda vez que a primeira rodada da temporada XE 2021 é adiada.

A primeira versão do calendário propôs inicialmente um evento no Senegal entre 23 e 24 de janeiro, mas em meio à interrupção causada pela Covid-19, foi adiado para 29-30 de maio.

Em seguida, o Nepal ficou totalmente fora do cronograma devido à “complexidade de chegar à região proposta para a corrida”, embora os organizadores tenham se comprometido com uma futura rodada no país.

Um evento da Argentina foi adicionado no lugar do Nepal, ocupando o fim de semana de 11 e 12 de dezembro para se tornar a final da temporada no lugar do Brasil - que passou para 23 e 24 de outubro.

O XE anunciou no início desta semana que havia garantido um contrato de um ano com a Sky Sports para ter a corrida final transmitida ao vivo, além das transmissões online pela BBC.

