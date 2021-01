Enquanto Lewis Hamilton e Mercedes não chegam a um acordo, a equipe alemã resolveu adotar uma postura mais dura com o heptacampeão e fez, de acordo com o jornal holandês De Telegraaf, uma proposta de renovação de contrato válida por apenas uma temporada. Seria a primeira vez que isso aconteceria desde que o britânico chegou no time chefiado por Toto Wolff.

Quando migrou da McLaren para a Mercedes em 2013, Hamilton chegou com um contrato assinado válido por três temporadas e renovou por mais três em 2015. Na última negociação, em 2018, Hamilton e Mercedes fecharam um acordo menor, mas válido por dois anos.

Hamilton estaria pedindo algo entre 45 milhões de euros (R$ 261,1 milhões) para assinar a renovação, mas a Daimler, empresa-mãe da Mercedes, não aceita, pois quer diminuir os custos em tempos de incerteza econômica causada pela crise do novo coronavírus.

Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, a Ineos, nova acionista da Mercedes, se comprometeu a pagar parte do salário pedido por Hamilton em uma tentativa de evitar a saída do heptacampeão.

Em entrevista ao Motorsport.com, o chefe da equipe e agora acionista da Mercedes, Toto Wolff, disse não estar preocupado, mesmo que isso signifique perder o principal nome da Fórmula 1 dos últimos anos.

“Não me preocupa nem um pouco, porque sempre vou respeitar as decisões de Lewis, seja para ficar conosco por muito tempo, seja para deixar o esporte e buscar interesses diferentes”, disse Wolff.

“Acho que devemos estar prontos para qualquer coisa que foi lançada sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, conversamos muito e somos muito transparentes uns com os outros. Acho que temos mais a conquistar juntos”, completou.

