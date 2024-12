A F4 Brasil encerrou oficialmente a temporada 2024 neste sábado, com a terceira e última corrida da etapa de Interlagos. E em uma prova movimentada, com direito à intervenção do SC e boas brigas nos minutos finais, Álvaro Cho garantiu a vitória após uma bela disputa com Matheus Comparatto.

Em uma largada onde Arthur Pavie ficou para trás, Álvaro Cho saiu muito bem para se manter na ponta, com Matheus Comparatto logo em sua cola, enquanto Rafaela Ferreira se colocou na terceira posição.

Com Cho e Comparatto desgarrados do resto do pelotão, a grande briga deste começo de prova era de Ferreira e Fiorentino pela terceira posição, com o piloto do #37 levando a melhor antes do final da segunda volta.

Perto dos 10min de prova, uma confusão entre Alceu Feldmann Neto e Alexander Jacoby terminou com os dois rodando no Pinheirinho. Lá na frente, Cho e Comparatto estavam separados por 0s3 e tinham 3s5 de vantagem para os demais, mas com Jacoby parado na pista, a direção precisou acionar o SC. João Pedro Souza também ficou parado na pista, mas com outros problemas.

A largada veio com 16min ainda no relógio. Cho e Comparatto mantiveram suas posições e dispararam, com Fiorentino em terceiro e Trappa passando Ferreira pela quarta colocação já no S. Aos poucos, os quatro primeiros passaram a andar muito próximos, com apenas 1s1 separando eles nos 10min finais.

Próximo do fim, Trappo seguiu mostrando seu bom ritmo, conseguindo a ultrapassagem em cima de Fiorentino no Bico do Pato. Os dois passaram a trocar posições, enquanto Cho e Comparatto também esquentavam a disputa pela vitória.

No final, Álvaro Cho conseguiu segurar as investidas de Matheus Comparatto até o fim para garantir a vitória, com Filippo Fiorentino fechando o pódio.

Resultado final da corrida 3 da F4 Brasil em Interlagos (top 10):

1 - Álvaro Cho

2 - Matheus Comparatto

3 - Filippo Fiorentino

4 - Gino Trappa

5 - Rogério Grotta

6 - Arthur Pavie

7 - Rafaela Ferreira

8 - Ethan Nobels

9 - Murilo Rocha

10 - Celo Hahn

Di Grassi NA LATA: F-E, Bortoleto X Hulk, DÚVIDA sobre HAMILTON e Ferrari, título de MAX à la Piquet

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #312 - Ricardo Molina: estreia de Bortoleto na Sauber, RISCO de Hamilton, FRAGILIDADE de Lando

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!