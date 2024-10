A Dorna anunciou nesta terça-feira uma mudança no formato da Moto2 e da Moto3, alinhando com o que se vê atualmente na MotoGP, com os grupos da classificação do sábado sendo definidos exclusivamente com base no resultado do segundo treino livre do fim de semana.

Com a introdução das corridas sprint, a MotoGP eliminou um dos treinos livres no começo de 2023, reduzindo de quatro para três, sendo que os dois da sexta-feira valiam para a formação dos grupos de classificação.

O modelo foi muito criticado por pilotos e equipes, que relataram um aumento da pressão em cima do primeiro dia de atividades do fim de semana, além de limitar o tempo para realização de testes. Com isso, no meio do ano passado, a MotoGP decidiu que apenas o segundo treino livre valeria para a formação dos grupos de classificação. Agora, Moto2 e Moto3 seguirão esse formato em 2025.

"Após o sucesso do novo formato nMotoGP, que equilibra a batalha pelo Q2 com o tempo na pista para que as equipes e os pilotos trabalhem na configuração, a estrutura das sessões da Moto2 e Moto3 será alterada para criar consistência em todas as classes de Grand Prix", compartilhou a Comissão de Grandes Prêmios (GPC).

"Como resultado, as classes Moto2 e Moto3 terão duas sessões de treinos livres que não contam para a participação no Q2 e uma sessão de treinos na tarde de sexta-feira que determinará a participação no Q2".

Além da mudança de formato, a GPC também fez uma alteração nas regras relativas às corridas com chuva. Mais uma vez, a MotoGP quer nivelar todas as classes e isso significa que, a partir de 2025, mesmo na Moto2 e na Moto3, os motores serão levados para os boxes para ajustes caso a chuva caia durante os procedimentos de grid.

As coisas também mudarão no aspecto técnico a partir de 2025. Para a Moto3, o limite de custo do chassi e do motor será "ligeiramente aumentado [para] equilibrar melhor os aumentos de gastos atualmente suportados exclusivamente pelos fabricantes".

Além disso, após a aprovação de uma solicitação anterior de um fabricante para atualizar seu motor de Moto3, o congelamento de todas as peças de desempenho (motor e chassi) na Moto3 foi estendido até o final de 2026. Por fim, os fabricantes da Moto2 receberão mais dias de testes privados a partir de 2025. Isso se aplica apenas aos fabricantes com concessões: eles passarão de sete para nove dias de testes.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!