A Yamaha afirmou que superou suas próprias expectativas nos testes de pré-temporada da MotoGP em Barcelona, com Fabio Quartararo registrando o segundo melhor tempo da sessão.

A fabricante japonesa levou uma versão revisada da M1 para o Circuito de Barcelona-Catalunha, tendo conseguido melhorar o chassi, a aerodinâmica e o motor.

O piloto da fábrica, Quartararo, terminou apenas 0,4s atrás de Álex Marquez, da Gresini, na GP24, que conquistou tudo, tendo conseguido melhorar o tempo com o qual se classificou em 10º lugar no grid no final da temporada do último fim de semana na mesma pista.

O companheiro de equipe, Alex Rins, também teve um bom dia, terminando em oitavo, enquanto a Yamaha coletou dados adicionais das motos de Miguel Oliveira e Jack Miller, já que a Pramac se juntou ao guarda-chuva da fabricante japonesa como equipe satélite.

O chefe de equipe, Massimo Meregalli, elogiou o desempenho da Yamaha no teste de Barcelona, especialmente porque o feedback dos pilotos foi apoiado pela maior velocidade da moto na pista.

"Os três itens que avaliamos principalmente foram o chassi, a aerodinâmica e um motor ligeiramente atualizado, todos esses três itens nos deram um feedback positivo", disse Meregalli ao site oficial da MotoGP.

"Mas antes de realmente julgar qualquer coisa, preferimos esperar até [o próximo teste em] Sepang [em fevereiro] porque você não pode realmente julgar itens individuais em um circuito, é melhor pelo menos verificar duas vezes".

"Todos os passos que demos nessa direção nos trouxeram uma boa sensação, mas também resultados. Isso é muito importante porque, muitas vezes, no passado, sempre ouvíamos as sensações dos pilotos, mas agora queremos combinar as sensações com os resultados".

"Posso dizer que o teste terminou melhor do que nossas expectativas. Para mim, é uma boa maneira de terminar uma temporada tão longa e difícil".

Quartararo também estava de bom humor depois de testar a M1 atualizada na terça-feira, já que ele pôde atestar os passos que a marca japonesa deu com uma moto que não conseguiu terminar além do sexto lugar em um GP durante todo o ano.

"Acho que foi um bom dia. Experimentamos algumas coisas e, sem realmente fazer um ataque de tempo, conseguimos um tempo melhor do que na classificação", disse ele aos repórteres em Barcelona.

"Fizemos o tempo mais rápido com o novo chassi e o novo motor, o que foi positivo, e sem realmente começar com 3 kg de combustível - acho que começamos com 8-9 kg".

"É claro que eu estava no limite, mas poderíamos ter conseguido alguns centésimos ou décimos a mais para sermos um pouco mais rápidos".

Embora o teste de Barcelona já tenha sido encorajador para a Yamaha, Quartararo revelou que atualizações maiores virão quando o paddock se reunir novamente nos testes da Malásia, de 5 a 7 de fevereiro de 2025.

"O novo motor já nos deu um pouco mais de velocidade, com a mesma agilidade, a direção com o novo chassi também foi boa", disse ele. "Também tentamos uma nova carenagem para talvez ter um pouco mais de velocidade máxima, mas não foi melhor, foi a mesma coisa. Tentamos algumas coisas bem interessantes".

"Acho que estamos indo na direção certa e as maiores coisas que deveriam acontecer acontecerão na Malásia, foi o que planejamos. Portanto, a direção é boa e espero que possa ajudar no futuro".

No entanto, Quartararo explicou que a Yamaha ainda não foi capaz de superar alguns dos pontos fracos de longa data da M1, mesmo que o pacote geral fosse mais forte do que aquele com o qual ele correu em 2024.

"Não acho que houve melhorias reais na saída de curva, que é onde acho que precisamos melhorar", disse ele. "Com o novo chassi, melhoramos um pouco a entrada na curva, mas o que está faltando é um pouco na saída".

Ele acrescentou: "Potência e aderência é a única coisa que posso pedir. Em termos de aderência, estamos muito, muito longe".

"E [quanto à] potência, o Papai Noel veio cedo para nos dar um pouco mais de [potência], mas vou pedir ainda mais porque sabemos que sentimos falta disso".

