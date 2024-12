MotoGP: Marc Márquez sente que "renasceu" após um ano na Gresini

Marc Márquez diz que sente que "renasceu" um ano após trabalhando na Gresini e agradeceu à equipe da MotoGP por ter desempenhado um papel importante em sua carreira.

Depois de deixar a Honda com um ano de contrato no final de 2023, Márquez encontrou uma nova vida na equipe satélite da Ducati nesta temporada, apesar de ter que se contentar com a antiga moto GP23.

Embora a curva de adaptação inicial tenha sido íngreme, o espanhol foi imediatamente rápido quando a nova temporada começou em março, antes de aumentar o ritmo após a pausa de agosto para conquistar três vitórias e terminar o ano em terceiro lugar na classificação.

Seus resultados no início da temporada tiveram um papel importante para ajudá-lo a conseguir um lugar na fábrica da Ducati a partir de 2025, e agora ele está pronto para lutar pelo campeonato na próxima temporada pela primeira vez em cinco anos.

Márquez disse que precisava de um ambiente amigável para se recuperar de um final difícil em sua passagem de 11 anos pela Honda, que foi prejudicada por uma lesão que alterou sua carreira e por uma moto pouco competitiva.

"A Gresini se tornou uma equipe super importante na minha carreira em apenas um ano e eu encontrei a atmosfera perfeita para [renascer], como dizem nas mídias sociais, para sentir novamente que sou competitivo", disse Márquez.

"Encontrei a família perfeita, a atmosfera perfeita com meu irmão [Alex Márquez] como companheiro de equipe, com a equipe".

"Eles estavam sempre trabalhando da mesma forma. É uma equipe que é super profissional e você pode conseguir o que quiser com essa equipe."

Dirigida por Nadia Padovani, esposa do falecido fundador e ex-piloto Fausto Gresini, a Gresini Racing é uma equipe independente que recebe pouco apoio de fábrica da Ducati em comparação com a Pramac e a VR46.

Mas é a natureza de pequena escala da equipe que Márquez acredita ter sido crucial para revitalizar sua carreira, depois de ter trabalhado anteriormente em um ambiente mais corporativo de uma empresa tão grande quanto a Honda.

"Estar em uma equipe satélite me fez lembrar da paixão pelas motos", acrescentou. "É claro que, na Honda, eu tinha meus amigos e uma equipe muito boa".

"Mas o fato é que, em uma equipe de fábrica, tudo é um pouco mais sério. Portanto, esta [Gresini] é um pouco mais informal, mais familiar".

"Lembra mais, é claro, de outra forma, como uma equipe de Moto2 quando eu estava lá. Você fala com o chefe da equipe, então você fala com aqueles que tomam a decisão final".

"Nesse caso, você pode ir até a Nadia e falar com ela. Eu penso 'isso' e [ela diz] 'ok, vamos em frente'.

"E, claro, o mais importante é que eles tenham a moto. Em uma equipe satélite com uma boa moto, você pode conseguir coisas muito boas, como eu consegui este ano, como outros pilotos conseguiram nos anos anteriores com a Gresini".

"Eles têm uma história muito longa e uma experiência muito longa no gerenciamento de diferentes tipos de situações".

