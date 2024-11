Francesco Bagnaia disse que já pode notar uma "enorme" diferença entre o novo protótipo de MotoGP da Ducati e a moto GP24, com a qual ele conquistou 11 vitórias em GPs este ano.

O bicampeão da categoria rainha teve sua primeira oportunidade de experimentar uma versão inicial da GP25, com a qual correrá em 2025, quando foi ao Circuito de Barcelona-Catalunha na terça-feira (19) para o testes de pré-temporada.

Ao completar um total de 56 voltas ao longo do teste de um dia, divididas entre a GP25, a GP24 e uma versão híbrida das duas motos, Bagnaia terminou em terceiro lugar na tabela de tempos, com uma volta de 0,595s abaixo do líder Álex Márquez, da Gresini.

Embora a moto GP25 que ele testou em Barcelona ainda esteja em desenvolvimento, Bagnaia já estava impressionado com o potencial da moto e com o trabalho que a Ducati tem feito para manter sua hegemonia na MotoGP.

"Temos que dizer que testamos muitas coisas hoje e a GP25 [que temos] é uma boa base para começar a desenvolver e melhorar", disse.

"Nossos engenheiros e a equipe trabalharão muito neste inverno [verão no Brasil] porque precisamos melhorar a base que testamos. Felizmente, eu e Marc [Márquez] tivemos a mesma impressão sobre a motocicleta e isso é muito importante para seguirmos na mesma direção no desenvolvimento. Isso é ótimo".

"A diferença entre a '24 e a '25 já é enorme e acho que não teremos um grande passo para a Malásia [teste em fevereiro] porque o passo [à frente] já estava aqui, mas precisamos organizá-lo um pouco [em termos de acertar tudo]".

"Além disso, precisamos adaptar um pouco a configuração da nova motocicleta".

Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia admitiu que ainda havia algumas áreas em que a GP25 era de fato mais fraca do que a do ano anterior, mas ele atribui isso ao fato de que a GP24 estava bastante refinada no final da temporada, após um ano inteiro de corrida.

"Em termos de manuseio, a GP24 ainda é melhor na frenagem", explicou. "Eu melhorei muito este ano com a '24 [moto] em termos de frenagem. Teremos que procurar ir na mesma direção [com a GP25]".

"Mas a '25 tem uma estabilidade muito boa em termos de curvas rápidas e eu gosto dela, e também com pneus usados. Isso é bom. E o motor é muito forte e rápido".

"Normalmente, quando começamos nesse ponto [inicial] com a nova motocicleta, também precisamos trabalhar um pouco. Mas a base inicial é muito boa e estou feliz com isso".

É importante para a Ducati começar a temporada de 2025 com uma motocicleta forte devido a uma combinação das novas regras de congelamento do motor e do sistema de concessão.

O motor que a Ducati homologará no início do próximo ano deve permanecer com a mesma especificação até que o ciclo de regras atual termine, após 2026.

