Alonso consegue 1º pódio em evento preparatório do Dakar

Fernando Alonso e seu co-piloto Marc Coma participaram nesta semana do rally Al Ula-Neom Cross-Country Rally, na Arábia Saudita, onde o Dakar irá acontecer em 2020.

Ele foram quarto no estágio inicial, depois sofreram um pneu furado no segundo dia e perderam tempo. Porém, ficaram em terceiro no resultado final do evento, apesar de problemas de navegação.

Alonso terminou 16 minutos atrás do vencedor Yazeed Al Rajhi.

O bicampeão mundial de Fórmula 1 agora irá se preparar para o Rally Dakar com testes pela Toyota.