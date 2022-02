Carregar reprodutor de áudio

O próximo fim de semana reserva a abertura da temporada de grandes categorias do automobilismo brasileiro em Interlagos. Junto com a Stock Car, inicia-se também o campeonato de 2022 da Copa Shell HB20 no mesmo circuito. Esta não será a única etapa em que elas estarão juntas, com a maior categoria do automobilismo brasileiro 'tabelando' com a série da Hyundai sete vezes no ano.

A Copa Shell HB20 entra em seu quarto ano de vida, com várias novidades e promessas de que a competitividade continuará sendo uma de suas principais características, além do melhor custo-benefício para aqueles que pretendem entrar no mundo das corridas, especialmente os jovens.

Para falar de tudo isso, e mais, Daniel Freire, CEOda HRacing – empresa organizadora da categoria, conversou com a equipe do Motorsport.com para falar sobre o que deve rolar na temporada que está para começar.

“A Copa Shell HB20 chega em 2022 consolidada como uma das principais categorias do automobilismo brasileiro e como a porta de entrada para pilotos do kart que queiram ingressar em categorias de Turismo”, disse Freire. “São 42 carros em três categorias (PRO, ELITE E SUPER) com um dos maiores grids, senão o maior do cenário nacional.”

“O público pode esperar emoção do começo ao fim, as corridas são sempre muito disputadas e só podemos cravar os vencedores na linha de chegada.

Por enquanto, as emoções poderão ser vividas pelos fãs apenas nas transmissões ao vivo das corridas pelo Motorsport.com, já que para esta etapa em Interlagos não haverá presença de público, ainda por questões relacionadas à pandemia.

Mas como uma categoria tão jovem encarou logo na ‘infância’ algo que interferiu diretamente na saúde das pessoas, bem como nas finanças em qualquer atividade econômica do mundo?

“Por ser uma categoria muito jovem, quando se iniciou a pandemia, ficamos bem preocupados, pois havíamos feito um investimento inicial muito grande para viabilizar o projeto”, comentou Freire.

“Mas, felizmente, posso dizer que tivemos apenas surpresas positivas e contamos nesses dois últimos anos com grids cheios. Isso também se deu pelo trabalho de excelência que é realizado na HRacing, além de obviamente o custo-benefício da Copa, que atrai pilotos que já participaram de quase todas as categorias do automobilismo brasileiro.”

“A fórmula é simples: excelência, organização e preço competitivo.”

Saindo do presente e do passado, Daniel comentou sobre o que espera da Copa Shell HB20 no médio e longo prazos, ainda com a sombra da pandemia.

“Somos muito jovens enquanto categoria, mas somos ambiciosos e sabemos onde queremos chegar. Na parte técnica, a gente vem desenvolvendo bastante coisa para que possamos evoluir e trazer ainda mais tecnologia e competitividade aos nossos pilotos.”

“Já na parte de marketing, para esse ano conseguimos manter nossos principais e grandes parceiros (Shell, Hyundai, Gabardo, Goodyear), entramos na TV aberta com a Redetv! e fechamos a parceria com o Motorsport.com, referência para o automobilismo. Passamos a correr no evento organizado pela Vicar, também referência no cenário.”

“Enfim, estamos apenas no começo de muito que ainda queremos fazer”, completou.

