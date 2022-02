MotoGP: Honda revela pintura icônica para temporada 2022

Carregar reprodutor de áudio

A Honda revelou sua tradicional pintura Repsol em suas motos da MotoGP revisadas para a temporada 2022 em seu lançamento nesta terça-feira (08).

A icônica parceria Repsol Honda remonta a 1995 e tem sido associada a vitórias no campeonato mundial de Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner e Marc Márquez.

A temporada de 2022 é a última do contrato atual da Honda com a Repsol como patrocinadora de nome, depois de assinar um contrato de dois anos em 2020.

O hexacampeão mundial Márquez volta a fazer parceria com Pol Espargaró em 2022, com o ex-campeão totalmente recuperado de um problema de visão dupla que o afastou das duas últimas etapas da temporada passada.

Comentando sobre a próxima temporada, o chefe da Honda, Alberto Puig, disse: "Os últimos anos foram difíceis, mas acho que a vida é feita de desafios, não?

“E mesmo com problemas realmente reais, conseguimos continuar como grupo, como equipe e a sensação de inverno, ou os pensamentos de inverno eram ver se Marc estaria pronto e estávamos claramente esperando algumas novidades para ver se ele pudesse estar nos testes de inverno e toda a evolução de seus problemas físicos.

"Felizmente, de repente tudo ficou claro, e ele poderia, ele poderia aparecer para o primeiro teste em Sepang e na Indonésia, o que é muito importante.

"Vai ser uma grande ajuda. Sabíamos que Pol estava pronto, mas era importante que Pol também tivesse Marc e Marc tivesse Pol para testar as motos e desenvolver tudo o que foi feito durante o Inverno."

A Honda entrou na nova temporada com uma RC213V radicalmente revisada, tendo problemas nos últimos anos com a falta de tração.

A nova moto foi recebida com elogios de seus pilotos - embora Márquez tenha admitido no teste de Sepang do fim de semana passado que ele está tendo que "sacrificar" seu ponto mais forte de frenagem na Honda, pois ainda não entende seu front-end.

