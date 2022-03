Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 está de volta neste fim de semana, quando realiza a segunda etapa da temporada de 2022 em Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Após a primeira etapa, disputada em fevereiro em Interlagos (SP), três pilotos vão brigar para manter a liderança da temporada: Thiago Riberi lidera a classe Pro com 37 pontos, João Pedro Bordin é o líder da HB20 Super com 39 pontos e Edgar Colamarino tem 38 pontos na Elite.

Ao contrário do que vai acontecer com a Stock Car, que vai utilizar o traçado do anel externo do autódromo, a Copa HB20 fará treinos e corridas no traçado misto, mais tradicional.

As ações na pista começam neste sábado com os treinos livres. No sábado, mais uma sessão de prática, classificação e a corrida 1. No domingo, a rodada é encerrada com a corrida 2.

O canal do Motorsport.com no YouTube transmite as duas corridas ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui.

Sexta-feira, 18 de março

9h50 – 1º treino – Grupo único

13h05 – 2º treino – Grupo único

15h55 – 3º treino – Duplas

Sábado, 19 de março

9h – 4º treino – Grupo único

11h50 – Classificação

16h05 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 20 de março

9h50– Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

