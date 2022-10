Copa HB20: Leo Reis faz a pole da sétima etapa, no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

As atividades da Copa HB20 no Velocitta não param! Pouco após a corrida que encerrou a sexta etapa da temporada 2022, já tivemos o início da sétima e penúltima do ano. E na sessão de classificação, tivemos mais um destaque da família Reis, mas agora com Leonardo garantindo a pole position.

Reis, da classe PRO, marcou o melhor tempo da sessão: 01min55s358, apenas 0s020 à frente do segundo colocado, Alberto Cattucci, com Bruno Testa, Fuentes / Fernando Júnior e Rafa Reis completando os cinco primeiros colocados.

Entre os pilotos da classe ELITE, Ernani Kuhn foi o mais rápido com 01min56s065, dois décimos e meio à frente de Arthur Scherer. Fechando, na classe SUPER, Agostinho Ardito e Vito Ardito foram os melhores, com 01min56s996, bem próximo de Thiago Sansana.

O Motorsport.com exibe a primeira corrida da sétima etapa da Copa HB20 no Velocitta neste sábado ao vivo a partir das 14h20. Não perca!

Confira o resultado final da classificação da sétima etapa da Copa HB20:

CLASSE PRO

1 - #293 LEONARDO REIS - 1:55.358

2 - #808 ALBERTO CATTUCCI - 1:55.378

3 - #15 BRUNO TESTA - 1:55.700

4 - #6 FUENTES / FERNANDO JUNIOR - 1:55.701

5 - #301 RAFAEL REIS - 1:55.846

6 - #90 THIAGO RIBERI - 1:55.895

7 - #77 BETO CAVALEIRO / BERNARDO CARDOSO - 1:56.145

8 - #18 DANIEL NINO - 1:56.181

9 - #117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR - 1:56.440

10 - #97 LUIS SENA JUNIOR - 1:56.665

11 - #343 CHRISTIANO BORNEMANN - 1:57.672

12 - #777 DIEGO VALLINI / RODRIGO BARONE - 1:58.015

CLASSE ELITE

1 - #107 ERNANI KUHN - 1:56.065

2 - #116 ARTHUR SCHERER - 1:56.306

3 - #12 BRUNO PIEROZAN - 1:56.369

4 - #111 LEONARDO RUFINO - 1:56.616

5 - #19 ENZO GIANFRATTI - 1:56.784

6 - #21 INDIO - 1:56.927

7 - #5 EDGAR COLAMARINO - 1:57.314

8 - #27 PEDRO PERDONCINI / ROMULO MOLINARI - 1:57.578

9 - #23 THALINE CHICOSKI - 1:57.591

10 - #38 ANTÔNIO JUNQUEIRA - 1:58.096

CLASSE SUPER

1 - #88 VITO ARDITO / AGOSTINHO ARDITO - 1:56.996

2 - #84 THIAGO SANSANA - 1:57.068

3 - #110 DIEGO PERONI - 1:57.195

4 - #147 THIAGO LOPES - 1:57.289

5 - #22 VICTOR ANDRADE - 1:57.453

6 - #16 LEONARDO MARTINS - 1:57.503

7 - #199 VINICIUS BORTOLOZZO - 1:57.527

8 - #80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI - 1:57.999

9 - #198 GUSTAVO BORTOLOZZO - 1:58.081

10 - #9 LEANDRO PARIZOTTO - 1:58.137

11 - #48 RAFAEL VELHO - 1:58.320

12 - #11 SANDRO SIQUEIRA - 1:58.613

13 - #17 THIAGO RIZZO - 1:59.403

14 - #26 SILVIO GATÃO - 2:00.462

15 - #33 LUIZ DORIGUEL / EDUARDO DORIGUEL - 2:01.097

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: