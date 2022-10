Carregar reprodutor de áudio

A Copa HB20 encerrou o domingo no Velocitta com a segunda corrida válida pela sétima etapa. Na prova, Thiago Riberi levou a melhor em cima de Alberto Cattucci, que o pressionou até a linha de chegada.

Riberi venceu a prova na geral e também entre os pilotos da classe PRO. Entre os pilotos da ELITE, a vitória ficou com Arthur Scherer, ao terminar em 10º, seguido de Ernani Kuhn. Fechando, na SUPER, Thiago Sansana levaram a melhor na 17º posição, à frente de Leonardo Martins.

Na largada, Riberi teve uma boa saída e se manteve à frente de Cattucci, enquanto Reis e Fuentes tiveram um toque na primeira curva. Testa também teve um bom começo, subindo para terceiro.

Um incidente vários carros culminou com o abandono de V. Bortolozzo e Gatão e grandes danos ao carro de Rizzo forçou à entrada do safety car.

A bandeira verde foi acionada novamente com menos de 17 minutos no relógio. Riberi se segurou na ponta à frente de Cattucci, com Testa e Rafa e Leo Reis na sequência.

A dez minutos do fim, os primeiros colocados se mantinham estáveis, sendo um top 5 apenas de pilotos da PRO. Em 12º, Scherer era o líder da ELITE, enquanto Sansana era o melhor colocado da SUPER, em 18º.

No final, Thiago Riberi segurou Alberto Cattucci até a linha de chegada para vencer a última corrida do fim de semana, com Leo Reis em terceiro, Rafa Reis em quarto e Bruno Testa fechando o top 5.

A Copa HB20 faz agora uma pausa de um mês e meio antes da grande final da temporada 2022, em dezembro em Interlagos, com cobertura do Motorsport.com.

Confira o resultado final da segunda corrida da sétima etapa da Copa HB20 no Velocitta:

1 – Thiago Riberi (PRO)

2 – Alberto Cattucci (PRO)

3 – Leonardo Reis (PRO)

4 – Rafael Reis (PRO)

5 – Bruno Testa (PRO)

6 – Fuentes / Fernando Júnior (PRO)

7 – Bernardo Cardoso / Beto Cavaleiro (PRO)

8 – Humberto Guerra Júnior (PRO)

9 – Luis Sena Júnior (PRO)

10 – Arthur Scherer (ELITE)

11 – Ernani Kuhn (ELITE)

12 – Índio (ELITE)

13 – Diego Vallinir / Rodrigo Barone (PRO)

14 – Bruno Pierozan (ELITE)

15 – Leonardo Rufino (ELITE)

16 – Antônio Junqueira (ELITE)

17 – Thiago Sansana (SUPER)

18 – Edgar Colamarino (ELITE)

19 – Christiano Bornemann (PRO)

20 – Lucas Bornemann (ELITE)

21 – Leonardo Martins (SUPER)

22 – Thiago Lopes (SUPER)

23 – Rafael Velho (SUPER)

24 – Victor Andrade (SUPER)

25 – Gustavo Bortolozzo (SUPER)

26 – Vito Ardito / Agostinho Ardito (SUPER)

27 – Rômulo Molinari / Pedro Perdoncini (ELITE)

28 – Diego Peroni (SUPER)

29 – Sandro Siqueira (SUPER)

30 – Rogério Eder / João Vieira (PRO)

31 – Luiz Doriguel / Eduardo Doriguel (SUPER)

32 – Daniel Nino (PRO)

33 – João Pedro Bortoluzzi (SUPER)

34 – Enzo Gianfrati (ELITE)

35 – Thaline Chicoski (ELITE)

36 – Vinicius Bortolozzo (SUPER)

37 – Silvio Gatão (SUPER)

38 – Thiago Rizzo (SUPER)

39 – Leandro Parizotto (SUPER)

Veja como foi a segunda corrida da sétima etapa da Copa HB20, no Velocitta:

