Após o prólogo da sexta-feira, a edição 2024 do Dakar começou oficialmente neste sábado! Entre os carros, Guillaume de Mevius conquistou um improvável triunfo com o Toyota da Overdrive, superando os pilotos da Prodrive, Nasser Al-Attiyah e Sebastien Loeb, que tiveram um dia complicado.

Já Lucas Moraes superou as complicações do prólogo para avançar bastante na classificação, ocupando a sexta posição ao final do primeiro dia. E entre as demais classes, dois ótimos resultados para o Brasil com as vitórias de Marcelo Medeiros nos quadriciclos e de Rodrigo Varela e Enio Bozzano nos UTVs.

De Mevius, que foi apenas o 32º no Prólogo, fez um avanço impressionante ao longo dos 414km entre Al-Ula e Al Henakiyah para superar Mattias Ekstrom e Carlos Sainz Sr para obter sua primeira vitória no Dakar.

Sainz teve que se contentar com o segundo lugar com a Audi, que parecia a caminho de uma vitória fácil.

Photo by: Red Bull Content Pool #207 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist

Giniel de Villiers foi o terceiro colocado, a quase 10 minutos do piloto da Overdrive no fim do dia. Vaidotas Zala, da X-Raid Mini e Romain Dumas, com o Toyota Hilux da Rebellion completou o top 5. Já Lucas Moraes subiu para a sexta posição, logo à frente de seu companheiro de Toyota Guy Botterill.

Os grandes perdedores do dia foram Loeb e Al-Attiyah, que sofreram problemas ao longo do estágio. Antes mesmo dos 100km iniciais, eles já estavam foram do top 10. Loeb terminou em 20º contra a 22ª posição de Al-Attiyah.

Classificação dos Carros após o Estágio 1 (Top 10)

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Guillaume de Mevius Toyota 4h35m59s 2 Carlos Sainz Audi +1m44s 3 Giniel de Villiers Toyota +9m18s 4 Vaidotas Zala Mini +10m42s 5 Romain Dumas Toyota +12m18s 6 Lucas Moraes Toyota +13m25s 7 Guy Botterill Toyota +14m39s 8 Yazeed Al Rajhi Toyota +13m39s 9 Mathieu Serradori Century +14m12s 10 Mattias Ekstrom Audi +14m20s

Motos

O dia foi de drama entre as motos. Líder, e um dos favoritos, Tosha Schareina, foi ao chão na marca de 240km e, com dores no braço, precisou ser auxiliado por seu rival Ross Branch. Schareina precisou abandonar o Dakar. Joan Barreda e Sebastian Buhler fizeram o mesmo após a queda de Joaquim Rodrigues.

No final, Branch, de Botsuana, foi o vencedor com 04h56min01s, 10min54s à frente do americano Brabec, enquanto Klein completou o top 3 a 11min19s.

Quadriciclos

Único representante brasileiro na classe, Marcelo Medeiros terminou o sábado na liderança dos quadriciclos ao vencer o estágio inaugural. Medeiros fez uma marca de 06h16min25s, 02min40s à frente do eslovaco Juraj Varga e 11min27s à frente do argentino Andujar, terceiro colocado.

UTVs - Protótipos (T3)

Com o polonês Goczal e o espanhol Mena na liderança, com 05h14min18s, a dupla formada pelo americano Austin Jones e o brasileiro Gustavo Gugelmin está na quarta posição, a 10min24s de diferença. Marcelo Gastaldi e Carlos Sachs completam o top 10, a 38min07s.

Já o navegador Lourival Roldan, que faz dupla com o paraguaio Oscar Peralta, está em 14º, a 01h02min09s, enquanto Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini fecham a lista dos brasileiros na classe, em 19º, a 01h21min37s dos líderes.

UTVs de Produção

O dia na classe foi marcada por uma segunda vitória brasileira! Rodrigo Varela e Enio Bozzano foram os melhores no estágio inaugural, superando uma roda quebrada para marcarem um tempo de 05h33min37s. Os espanhóis Guëll e Gil vêm na segunda posição a 12min17s.

Cristiano Batista, que faz dupla com o espanhol Fausto Mota, terminou o dia na sétima posição geral, a pouco mais de 37min de Varela e Bozzano. Já Jorge Wagenfuhr e Humberto Ribeiro estão em 16º após um dia difícil, cruzando a linha de chegada no acampamento a 01h38min02s dos líderes.

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #263 – Max mais incomodado? Briga pela P2 acirrada? O que esperar da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!