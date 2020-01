Dakar: de Villiers vence e Terranova assume ponta; Alonso sofre

Campeão do Dakar em 2009, Giniel de Villiers superou as dificuldades do estágio inaugural do Rally deste ano e venceu a segunda etapa na Arábia Saudita nesta segunda-feira com a Toyota Hilux. O sul-africano superou o argentino Orlando Terranova, que assumiu a liderança entre os carros com a Mini. Logo atrás na classificação geral, vem seu 'companheiro' espanhol Carlos Sainz, que ficou em sexto entre Al Wajh e Neom.

Bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso esteve próximo do ritmo dos ponteiros nos primeiros 160 quilômetros do caminho, mas sua Toyota Hilux teve problemas após um impacto com uma pedra que o deixou com danos nas rodas e na suspensão. O piloto espanhol e o navegador Marc Coma fizeram reparos no próprio local e finalmente retomaram o estágio depois de pouco mais de duas horas de interrupção, terminando na 63ª posição.

Pos. # Piloto / Navegador Carro Tempo Intervalo 1 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 7h7m36s 2 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 7h12m19s 4m43s 3 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 7h13m43s 6m7s 4 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 7h14m58s 7m22s 5 319 Vaidotas Zala Saulius Jurgelenas Mini 7h15m47s 8m11s 6 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 7h19m40s 12m4s 7 308 Khalid Al Qassimi Xavier Panseri Peugeot 7h20m11s 12m35s 8 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 7h20m53s 13m17s 9 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 7h23m41s 16m5s 10 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 7h28m59s 21m23s

UTVs: Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin ficam em 11º

Após problemas no domingo, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, campeões de 2018, tiveram um segundo dia menos complicado e terminaram em 10º. O atual campeão Chaleco López, do Chile, venceu e lidera. Pentacampeão das motos, o francês Cyril Despres ficou em oitavo.

Motos, caminhões e quadriciclos

Ross Branch venceu, à frente de Sam Sunderland, que assumiu a ponta geral. Toby Price teve problemas e caiu para nono, atrás de Joan Barreda Bort. Entre os caminhões, Siarhei Viazovich venceu e está na ponta geral. O mesmo ocorreu com Ignacio Casale nos quadriciclos.

Veja por onde o Rally Dakar 2020 passará na Arábia Saudita:

Galeria Lista O mapa do Dakar 2020 1 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 1 (5 de janeiro): de Yeda a Al Wajh (752 km, sendo 319 cronometrados) 2 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 2 (6 de janeiro): de Al Wajh a Neom (401 km, sendo 367 cronometrados) 3 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 3 (7 de janeiro): Neom a Neom (489 km, sendo 404 cronometrados) 4 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 4 (8 de janeiro): de Neom a Al Ula (676 km, sendo 453 cronometrados) 5 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 5 (9 de janeiro): de Al Ula a Ha'il (563 km, sendo 353 cronometrados) 6 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 6 (10 de janeiro): de Ha'il a Riade (830 km, sendo 478 cronometrados) 7 / 14 Foto de: A.S.O. 11 de janeiro: Dia de descano em Riade 8 / 14 Foto de: DPPI Etapa 7 (12 de janeiro): de Riade a Wadi Al-Dawasir (741 km, sendo 546 cronometrados) 9 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 8 (13 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Wadi Al-Dawasir (713 km, sendo 474 cronometrados) 10 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 9 (14 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Haradh (891 km, sendo 415 cronometrados) 11 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 10 (15 de janeiro): de Haradh a Shubaytah (608 km, sendo 534 cronometrados) 12 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 11 (16 de janeiro): de Shubaytah a Haradh (744 km, sendo 379 cronometrados) 13 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 12 (17 de janeiro): de Haradh a Al Qiddiyah (447 km, sendo 374 cronometrados) 14 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI

As paisagens e atrações do Rally Dakar 2020, na Arábia Saudita: