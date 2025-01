O Dakar entrou na última semana da edição 2025 com uma etapa importante para Henk Lategan. O líder geral dos carros dominou e venceu, ampliando sua vantagem na ponta.

Já Lucas Moraes perdeu mais 24min nesta segunda-feira, terminando o dia na 24ª posição, caindo para 17º na classificação geral.

Carros: Lategan vence e amplia vantagem na liderança

Os competidores percorreram nesta segunda-feira um trecho cronometrado de 487km e mais 250km de deslocamento entre Al Duwadimi e Riyadh. Lategan conquistou sua primeira vitória de estágio no Dakar 2025 com um tempo de 04h49min54s, mantendo o triunfo mesmo com uma punição de 02min por excesso de velocidade, ficando 01min47s à frente de Guy Botterill e 04min04s mais rápido que Mathieu Serradori.

Lucas Moraes abriu a pista pela manhã, mas teve dificuldades de se encontrar no trecho sem a trilha das motos, já que as classes seguiram caminhos distintos. Com isso, Guillaume de Mévius pulou para a ponta no primeiro ponto de controle. Mas, após assumir a liderança, Lategan se manteve até o fim para garantir um triunfo importante na busca pelo seu primeiro Touareg.

Na classificação geral, ele tem 05min41s de vantagem para seu companheiro de Toyota, Yazeed Al-Rajhi. Mattias Ekstrom está em terceiro com a Ford, mas a 28min55s. Nasser Al-Atityah coloca a Dacia em quarto a 34min14s e Mitchell Guthrie fecha o top 5 com a Ford a 55min39s.

Olhando para os brasileiros, o navegador Cadu Sachs, que faz dupla com o português Gonçalo Guerreiro, é o melhor posicionado em 15º, a 04h29min10s. Eles competem pela classe Challenger, onde estão em segundo, a 29min dos líderes. Já Lucas Moraes caiu para 17º, a 04h38min42s. Marcos Moraes e Maykel Justo estão em 24º a 05h45min05s e Marcelo Gastaldi, que faz dupla com o tricampeão do Sertões Adrien Metge vem em 25º, a 05h52min26s.

Toyota Gazoo Racing Toyota #205: Guy David Botterill, Dennis Murphy Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Dakar 2025: Classificação dos carros (Top 10)

Posição Marca Pilotos Equipe Tempo 1

H. LATEGAN B. CUMMINGS ULT #211 - TOYOTA GAZOO RACING 42:05:02 (1e) 2

Y. AL RAJHI T. GOTTSCHALK ULT #201 - OVERDRIVE RACING +5:41 (2e) 3

M. EKSTRÖM E. BERGKVIST ULT #226 - FORD M-SPORT +28:55 (3e) 4

N. AL-ATTIYAH E. BOULANGER ULT #200 - THE DACIA SANDRIDERS +34:14 (4e) 5

M. GUTHRIE K. WALCH ULT #228 - FORD M-SPORT +55:39 (5e) 6

M. SERRADORI L. MINAUDIER ULT #209 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +58:24 (6e) 7

J. YACOPINI D. OLIVERAS ULT #216 - OVERDRIVE RACING +1:32:11 (7e) 8

S. QUINTERO D. ZENZ ULT #204 - TOYOTA GAZOO RACING +1:36:54 (8e) 9

J. FERREIRA F. PALMEIRO ULT #240 - X-RAID MINI JCW TEAM +2:05:07 (9e) 10 B. BARAGWANATH L. CREMER ULT #214 - CENTURY RACING FACTORY TEAM +2:11:47 (10e)

Motos: Vitória de Benavides por tempo restituído; Sanders segue na ponta

Nas motos, uma mudança no resultado após o fim do dia. Tosha Schareina havia terminado como o mais rápido do dia, mas uma restituição de tempo dado a Luciano Benavides e Adrien van Beveren por terem ajudado Pablo Quintanilla quando o chileno se envolveu em um acidente.

Com isso, a vitória foi para as mãos de Benavides, argentino da KTM, com mais de dois minutos para Schareina.

Mesmo perdendo a vitória, Schareina terminou o dia à frente de Daniel Sanders, que segue líder. O australiano da KTM tem agora 11min03s de vantagem para Schareina. Beveren manteve a terceira posição, a 21min31s. Benavides aproveitou a vitória e escalou o pelotão, subindo para quarto, a 30min48s. Já Ricky Brabec completa o top 5 a 30min56s.

Dakar 2025: Classificação das motos (Top 10)

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 44:26:52 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +11:03 (2e) 3

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +21:31 (3e) 4

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +30:48 (4e) 5

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +30:56 (5e) 6

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +37:03 (6e) 7

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +53:32 (7e) 8

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:21:02 (8e) 9

T. EBSTER R2 #96 - BAS world KTM racing team +1:52:13 (9e) 10 S. SVITKO GP #142 - SLOVNAFT RALLY TEAM +1:57:41 (10e)

