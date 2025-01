O Dakar fez neste domingo o primeiro dia da temida etapa Maratona, que terá sua conclusão nesta segunda-feira. E em meio à etapa mais complicada do rali, dois dois favoritos, Carlos Sainz e Sebastien Loeb tiveram problemas, enquanto Yazeed Al-Rajhi assumiu a liderança da prova.

Já o brasileiro Lucas Moraes acabou perdendo tempo ao ficar preso em uma duna e, com isso, caiu para fora do top 10, indo para a 11ª posição.

Carros: Sucesso para Al-Rajhi em dia de drama dos favoritos

A etapa Maratona, introduzida em 2024 no Dakar, consiste em uma longa especial de 48h de duração. A especial, com quase mil quilômetros de extensão, é dividida em dois dias e, ao final do primeiro, pilotos e navegadores não retornam ao bivaque, ficando em acampamentos improvisados pela organização e sem auxílio externo para mexerem seus carros.

Na dinâmica deste ano, os pilotos são obrigados a percorrerem o máximo possível dos 947km de especial em um tempo pré-determinado. Ao final desta cronometragem, são obrigados a procurarem o acampamento mais próximo antes de completarem o percurso na segunda-feira.

Quando a ação começou em Bisha, por volta das 6h da manhã, horário local, Al-Rajhi e Al-Attiyah, que haviam estabelecido tempos idênticos na especial de abertura de sábado, imediatamente dispararam para a frente do pelotão, partindo de posições mais baixas.

O conhecimento da casa de Al-Rajhi provou ser crucial durante a segunda metade do dia e ele recuperou a liderança no sétimo ponto de controle, localizado no quilômetro 373. Apesar das melhores tentativas de Al-Attiyah de retomar a iniciativa, Al-Rajhi conseguiu manter uma vantagem de 1m19s ao chegarem ao Bivouac E pouco antes do ponto de corte.

O piloto mais próximo da dupla naquele momento era Mattias Ekstrom, da Ford, que terminou oito minutos depois, em terceiro, no melhor dos Raptor T1+s. Em quarto lugar ficou o piloto de fábrica da Toyota, Henk Lategan, liderando uma série de outros pilotos de Hilux, incluindo Juan Cruz Yacopini, da Overdrive, seu companheiro de equipe Guy Botterill e Toby Price.

Um dos principais competidores do Dakar, Sebastien Loeb teve um dia difícil na Arábia Saudita, com seu Dacia Sandrider parando por cerca de nove minutos com problemas no motor.

O francês foi classificado provisoriamente em 15º lugar depois de chegar ao Bivouac E, mas já perdeu mais de 30 minutos para os primeiros colocados. O antigo rival de Loeb no WRC, Carlos Sainz, sofreu um golpe ainda maior em suas esperanças de vitória, com seu Ford Raptor capotando e caindo de cabeça para baixo na areia na marca de 327 km.

O brasileiro Lucas Moraes também teve problemas, ficando preso em uma duna por vários minutos. Com isso, o piloto da Toyota caiu para 11º na classificação geral, cedendo 22min17s para os líderes.

Dakar 2025 - Classificação dos carros após o primeiro dia da Maratona:

Posição Piloto Carro Tempo/abertura 1 Yazeed Al-Rajhi Toyota 11h45m24s 2 Nasser Al-Attiyah Dacia +1m19s 3 Henk Lategan Toyota +2m12s 4 Mattias Ekstrom Ford +3m44s 5 Guy Botterill Toyota +8m07s 6 Toby Price Toyota +9m05s 7 Nani Roma Ford +14m29s 8 Guillaume de Mevius Mini +17m40s 9 Giniel de Villiers Toyota +17m45s 10 Brian Baragwanath Century +20m45s

Motos: Sanders aumenta vantagem na liderança

Para as motos, o objetivo do dia era percorrer cerca de 600km na abertura da especial. Ross Branch foi o primeiro a sair do acampamento, seguido de Daniel Sanders e Ricky Brabec. Mas o australiano da KTM mostrou rapidamente porque é um dos favoritos do ano, assumindo a liderança antes do quilômetro 100.

Na sequência, a classificação se estabilizou entre os primeiros colocados, sem muitas mudanças, tanto nas posições quanto nas distâncias entre eles.

No final, Sanders manteve a liderança, aumentando a vantagem para Brabec, de 02min para 04min02s, enquanto Branch está em terceiro, a 05min59s.

Dakar 2025 - Classificação das motos após o primeiro dia da Maratona:

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 12:37:17 (1e) 2

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +4:02 (2e) 3

R. BRANCH GP #1 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +5:59 (3e) 4

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +8:17 (4e) 5

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +14:28 (5e) 6

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +24:26 (6e) 7

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +24:34 (7e) 8

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +25:47 (8e) 9

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +37:37 (9e) 10

B. COX GP #12 - BAS WORLD KTM RACING TEAM

