Estreante no Dakar em 2020, Fernando Alonso mostrou mais uma vez que é um piloto completo e pode se adaptar aos mais diferentes desafios. Nesta segunda-feira, o bicampeão da Fórmula 1 voltou a brilhar na Arábia Saudita e ficou em segundo no estágio do dia.

Guiando uma Toyota Hilux, o espanhol ficou a apenas 4min do vencedor, o francês Mathieu Serradori, da Century. Com o resultado, Alonso fica em 13º no geral. O líder ainda é seu compatriota Carlos Sainz, que foi o 15º do dia com a Mini. Veja a classificação do rali: